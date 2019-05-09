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Почти добрался до вершины: "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал ЛЧ

Спорт
03:25, 09 мая 2019

Маурисио Почеттино и Бен Дэвис // Global Look Press
Маурисио Почеттино и Бен Дэвис // Global Look Press

Лондонский клуб переломил ход матча с «Аяксом» (3:2), оформив первый в своей долгой истории выход в финал Лиги Чемпионов.

Нынешняя Лига Чемпионов давно стала парадом камбэков. Тут тебе и «Ювентус», вынесший «Атлетико», и «Юнайтед», с помощью удачи наказавший ПСЖ за пижонство. И вот теперь «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом».

В который раз удивляюсь силе жеребьевки. Казалось бы, ну кого мы ждем в финале ЛЧ? «Реал», «Барса», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Но судьба часто складывается несколько иначе, так что в этом году компанию «красным» в финале составит команда, завоевавшая свой последний трофей в 2008 году. Вот такая ирония.

Маттейс де Лигт // Global Look Press

Но, несмотря на сенсационность вывески, нельзя не отметить, что нахождение этих команд в финале справедливо: «Ливерпуль» имеет все шансы стать сильнейшей командой мира в настоящий момент — Кубка Чемпионов и даже второго места в АПЛ с 97 очками для этого звания, по моему мнению, достаточно. А «Тоттенхэм» просто бился на каждой стадии в Лиге Чемпионов, при этом выполняя задачу в чемпионате Англии.

Разумеется, мы все были очарованы «Аяксом». История помнит всякое: и победу «Порту» в Лиге Чемпионов, и искру «Монако» в 2017-м. Но случай голландцев стоит особняком. В эпоху, когда за Поля Погба отдают более 100 миллионов евро, выход «Аякса» в полуфинал Лиги Чемпионов уникален. Но и вылет амстердамцев на этой стадии закономерен. Потому что «Тоттенхэм» сумел перевернуть ход матча, который хуже для них складываться не мог.

В последние недели, давайте будем честны, «шпоры» выглядят просто отвратительно. Команда явно сдала физически, максимально приблизив себя к пятому месту в АПЛ. В четвертьфинале ЛЧ они благодаря удаче и правилу гостевого гола вынесли «Манчестер Сити» —единственную из ныне играющих команд, которая может поспорить с «Ливерпулем» за звание сильнейшей мире. Но после этого всплеска позитива последовала серия неудач. Была неудача и в первом матче с «Аяксом».

Маурисио Почеттино // Global Look Press

При этом шансы лондонцев даже в такой ситуации оценивались относительно положительно.  Во всей этой круговерти камбэков проход «Тоттенхэма» после домашних 0:1 не выглядел чудом.

Только вот «Аякс» раздавил оппонента в первом тайме, забив два легких гола. Начал все Маттейс де Лигт, легко избавившийся от опеки при угловом: юный капитан «аяксидов» второй раунд подряд забивает головой.

Лондонцы, как и в первом матче, были безобразны в обороне, и «Аякс» мог спокойно забивать еще, так как моменты создавались без особого труда. И они забили: очередная атака закончилась пасом Душана Тадича на Хакима Зиеша — марокканец был беспощаден. 2:0 — и 3:0 по сумме двух матчей. 

Признаюсь, в перерыве посещали мысли, что наблюдаемое мной зрелище рискует превратиться в скуку длиной в 45 минут второго тайма. Но «Тоттенхэм» перевернул игру.

В перерыве у «шпор» вышел Фернандо Льоренте. Форвард такого типа не может радикально изменить рисунок игры и строение атак команды, но он точно может напрячь центральных защитников соперника, навязать им борьбу, отвлекать их от других атакующих игроков.

Победный гол Лукаса Моуры // Global Look Press

Нельзя исключать и психологию: мы не были в раздевалке «Тоттенхэма» в перерыве, но, очевидно, что-то там произошло, раз команда вышла с совершенно другим настроем на второй тайм.

При этом проблемы в обороне у лондонцев никуда не делись, просто теперь «Аякс» подвела реализация. Они могли неоднократно решить все проблемы, но мазали. И еще хозяева сильно прижались к воротам.

Стартовый отрезок второго тайма — худшее, что случалось с амстердамцами в этой Лиге Чемпионов. Так они не позволяли играть ни «Реалу», ни «Ювентусу». Хозяева напрочь отказались от своего футбола, отдав мяч «Тоттенхэму». Взамен команда Эрика тен Хага получила два мяча от Лукаса Моуры. И игра стала совсем безумной.

Даже при счете 2:2 у «Аякса» было несколько моментов для гола. Гости раз за разом позволяли бить Хакиму Зиешу, но больше одного гола марокканец забить не сумел.

И теперь мы встречаем абсурдность. «Тоттенхэм» был ужасен в концовке матча. Единственное, что было в порядке у «шпор» в этот отрезок матча — это характер и нервы. Лондонцы не допускали ненужных фолов, хотя брака в действиях с мячом хватало. «Тоттенхэм» сбился на бестолковые забросы вперед, порой даже не учитывая то, что в штрафной «Аякса» нет ориентира для этого самого заброса. Хозяева успешно убивали время и отражали нелепые попытки «Тоттенхэма». Были даже голевые моменты, но лондонцы выжили благодаря Уго Льорису. А затем случился тот самый заброс, который изменил все.

Горе «Аякса» и счастье «Тоттенхэма» // Global Look Press

Лукас Моура смог подобрать мяч после хорошего паса Деле Алли. Точный удар бразильца, хет-трик — и истерика на гостевом секторе. 

Иронично, что Лукас покинул «Пари Сен-Жермен», являясь там неосновным игроком, и парижане снова устроили закупку. Только в финале ЛЧ не они, а «подобравший» их запасного «Тоттенхэм». Впервые с 2008 года мы имеем английский финал Лиги Чемпионов — настоящая услада для фанатов АПЛ после многих сезонов испанского доминирования.

Скажем спасибо «Аяксу»: их приключение мы не забудем. Скажем спасибо «Тоттенхэму»: характер и спокойствие могут переломить ход даже самого ужасного матча. Так что «Ливерпулю» в финале будет очень сложно. Осталось подождать до 1 июня.

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