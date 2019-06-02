В Мадриде завершился европейский клубный сезон: в финале Лиги Чемпионов «Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:0).

Часто случается, что финалы таких важных турниров выходят скучными. Но минувший матч стал по-настоящему уникальным: поставленный к 30 секунде матча пенальти, как показалось, может взорвать игру. Но на самом деле он ее убил. Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперед после глупой игры рукой в исполнении Муссы Сиссоко в штрафной площади.

Затем «красные» начали то, что успешно делали более 90 минут матча: ломать план «Тоттенхэма». Конечно, пенальти на первой минуте и так изрядно помешал лондонцам, но это не должно затмевать выдающийся оборонительный перформанс «Ливерпуля».

Игроки «Ливерпуля» качают Юргена Клоппа // Global Look Press

Подопечные Клоппа стали первой за 9 лет командой, выигравшей финал ЛЧ всухую: до этого так блистал своей обороной легендарный «Интер» Жозе Моуринью.

После гола Салаха в первом тайме буквально не было опасных моментов. «Красные» слишком часто обжигались на собственной рок-н-ролльности, поэтому на этот раз играли исключительно вторым номером: «Тоттенхэм» владел мячом в районе 65% игрового времени.

Но нельзя сказать, что «мерсисайдцы» как-то прижимались к воротам или не контролировали ход игры. В матче не было отрезка, в котором бы «Тоттенхэм» доминировал. Да, ближе к концу второго тайма было несколько моментов у ворот «Ливерпуля», но об этом чуть позже.

Мы восхитились обороной «Ливерпуля», но можно немного покритиковать выбор Маурисио Почеттино.

Нельзя не похвалить аргентинца за смелость: он выставил явно атакующий состав с Харри Уинксом и Муссой Сиссоко в опорной зоне. Но насытив полузащиту атакующими игроками, «Тоттенхэм» не извлек из этого пользы. Они очень плохо двигали мяч, в первом тайме почти не попадая в створ ворот Алиссона. А про успехи Харри Кейна говорить не стоит: центральный форвард редко бывает виноват в том, что его не снабжают мячами.

Гол Дивока Ориги // Global Look Press

Почеттино не решился оставить лидера своих атак в запасе, даже несмотря на то, что у Харри была тяжелая травма. Находящийся в ударе Лукас Моура большую часть матча смотрел со скамейки запасных, и мы можем только гадать, как бы прошел матч, выйди бразилец в старте.

Но, к чести «Тоттенхэма», они сумели создать несколько моментов. Сказался класс игроков атакующей линии: были попытки дриблинга от Сон Хын Мина, неоднократные навесы от крайних защитников, удар Лукаса Моуры из пределов штрафной, выстрел Кристиана Эриксена со штрафного и удар Харри Кейна на последних минутах.

Но все эти попытки были не использованы. И здесь мы подходим к главному. Алиссон Бекер, по моему скромному мнению, стал лучшим игроком этого матча. Год назад «Ливерпуль» проиграл то ли из-за сотрясения, то ли из-за нервозности своего вратаря: Лорис Кариус пережил кошмарный вечер в Киеве, привезя в ворота своей команды два гола в финале Лиги Чемпионов.

И Алиссона звали именно затем, чтобы дать команде необходимую надежность, если угодно. Именно Бекер спас «Ливерпуль» в домашнем матче с «Наполи» на последних минутах. Если бы не тот сейв бразильца, «красные», что забавно, не вышли бы даже из группы. Также Алиссон спасал в полуфинале с «Барселоной», когда любой гол каталонцев мог стать роковым для «Ливерпуля» (привет «волшебному» правилу гостевого гола в турнирах УЕФА).

Алиссон Бекер (с Кубком Чемпионов) // Global Look Press

А в финале с «Тоттенхэмом» бразилец выручал в те моменты, когда оборона давала сбои: когда допускались проникающие передачи в штрафную, совершались ненужные фолы вблизи от штрафной. Алиссон не совершил ни одного такого спасения, которое можно включить в крутую нарезку под мощный дабстеп. Но он оставил ворота сухими, не дав сопернику вернуться в игру. А это поважнее красивых прыжков.

«Ливерпуль» добился успеха благодаря вере управленческой команды в свой путь. Они пригласили тренера, который нуждался в определенных игроках с определенными наборами качеств. И Юрген Клопп их получил. Сравните составы «Ливерпуля» на сегодняшний матч и на финал Лиги Европы с «Севильей», который был всего лишь три сезона назад: из того состава «красных» востребованы в качестве основных игроков лишь Хендерсон, Фирмино и Милнер — три человека.

Клопп, получив нереальную поддержку (в условиях современного футбола прецедент уникальный), спустя долгое время получил первый трофей. Точечно усилив уязвимые позиции, «Ливерпуль» стал одной из самых сильных команд мира.

Любопытно, куда это победное наследие приведет «красных», как продолжится их гонка с «Манчестер Сити». Но сегодня они победители, у Европы появился старый-новый чемпион.