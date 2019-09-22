Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за манипуляций с анализами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Московскую лабораторию в подделке данных о результатах анализов спортсменов олимпийской сборной, сообщает «Радио Свобода».

WADA предполагает, что манипуляции с документами производились на протяжение последних полутора лет. Об этом говорится в отчете исполнительного комитета организации о деятельности Московской антидопинговой лаборатории.

Заседание по вопросу фальсификации данных российской стороной запланированы на 23 сентября. Есть большая вероятность, что Россия будет отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

ОКР назвал слухами информацию об отстранении России от Олимпиады-2020