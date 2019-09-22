ОКР назвал слухами информацию об отстранении России от Олимпиады-2020

В Олимпийском комитете России назвали слухами информацию об отстранении сборной от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так», — сказал в комментарии радио «Говорит Москва» пресс-секретарь комитета Константин Выборнов.

Речь идет о журналисте немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который сообщил в своем микроблоге о возможном отстранении России от ОИ в Токио. Он связывает это со статьей WADA о подозрениях в отношении Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что показатели российских спортсменов перед отправкой в WADA корректировались на протяжении последних полутора лет.