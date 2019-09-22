В центре внимания
Ника для мамы – и счастье, и боль
"Готовьте гробик для ребенка". Обращение в клинику репродукции обернулось трагедией
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
Шпион вышел вон. Какие секреты мог сливать ЦРУ Олег Смоленков

Новости дня

22 сентября, воскресенье

[15:58]ОКР назвал слухами информацию об отстранении России от Олимпиады-2020
[15:58]В Таджикистане задержан ранивший российских военных мужчина
[15:56]Троих российских моряков вызволили из плена нигерийских пиратов
[15:19]В Архангельске в единый день экопротеста задержана зоозащитница
[15:02]Оргкомитет "Евровидения" оштрафовал Исландию за палестинский флаг
[14:32]В Геленджике жителям опечатали сейфы с оружием перед приездом патриарха
[13:19]Из-за погодных условий в Москве задерживают и отменяют авиарейсы
[13:18]На курского комика, пародирующего местных политиков, пожаловались в СК
[11:58]Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за манипуляций с анализами
[11:28]Омбудсмен займется конфликтом москвичей с региональными онкопациентами
[10:35]Милиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку 
[10:15]В пожаре в ТЦ Владивостока повреждены торговые точки на четырех этажах

21 сентября, суббота

[16:46]В Башкирии проверят данные об отказе взять девочку со сросшимися пальцами в детсад
[16:14]В Коми чиновники торжественно перерезали ленточки в честь новых окон в детсаду
[15:53]Рассекречены документы о фашистском концлагере Клоога в Эстонии
[15:27]Среди собиравшихся "штурмовать" секретную базу в США оказались россияне
[14:29]США отправят "ограниченное" количество войск для защиты Саудовской Аравии
[13:50]В онкоцентре Блохина ничего не слышали о планах 25 сотрудников уволиться
[13:14]В украинском МИДе рассказали о "деликатном характере" переговоров по обмену
[12:26]Стало известно о новом случае травли семей с онкобольными детьми в Москве
[11:22]Шамана, который шел "изгонять" Путина, отпустили под подписку о невыезде
[10:39]Глава Совета муфтиев рассказал об острой нехватке мечетей в России
[10:02]Причиной пожара в крупном ТЦ во Владивостоке мог стать взрыв газового баллона

20 сентября, пятница

[17:54]Декабрь в Петербурге по прогнозам будет теплее, чем в Москве
[17:53]Произошедший в колонии Дагестана бунт удалось прекратить без применения силы
[17:52]Клиенты ВТБ-банка и "Билайна" сообщили о технических неполадках
[17:52]Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
[17:15]На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
[17:13]Полномочия по тушению лесных пожаров предложили вернуть федеральным властям
[17:12]Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
[16:38]На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону завели дело
[16:38]Нормандский саммит сорвался из-за "технического недоразумения", заявили в Киеве
[16:17]Шаман из Якутии заявил, что его будут судить по экстремистской статье
[16:16]В Москве досрочно подключат к отоплению социальные учреждения
[16:14]"Зенит" опубликовал видео медосмотра Александр Кокорина
[16:13]В питерский Горизбирком поступило более 2 тысяч жалоб на прошедшие выборы
[15:59]Трудовой стаж, необходимый для получения российского гражданства, сокращен втрое
[15:58]Первый снег, ожидающий москвичей в ночь на понедельник, сразу же растает
[15:57]Белоруссия разрешает реадмиссию и упрощает визовый режим с ЕС
[15:56]Во Франции мужчина расстреливал прохожих из окна квартиры


Фото в статье: Shutterstock
Как сберечь урожай яблок и какие сорта выбрать на будущий сезон
фото: Георгий Розов / Global Look Press
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Shutterstock
Как выкопать, сохранить и переработать картошку, морковь и свеклу
Фото: Global Look Press
Ваши права. Кто несет ответственность за вещи в ячейках магазинов?
Фото: Global Look Press
Народная молва: обзор главных тем региональных интернет-форумов
Фото: Global Look Press
Пять новостей "Формулы-1" (по крайней мере, для Михаэля Шумахера)
Кадр: фильм «Тайна печати дракона»; в статье: «Первый канал», «Кинокомпания Зебра»
Шварценеггер подрался с Джеки Чаном, а Крюков влюбился в мошенницу: кинопремьеры недели
Схиигумен Сергий (Романов) и Наталья Поклонская // фото в статье: Global Look Press
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах

ОКР назвал слухами информацию об отстранении России от Олимпиады-2020

Спорт
15:58, 22 сентября 2019

В Олимпийском комитете России назвали слухами информацию об отстранении сборной от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так», — сказал в комментарии радио «Говорит Москва» пресс-секретарь комитета Константин Выборнов.

Речь идет о журналисте немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который сообщил в своем микроблоге о возможном отстранении России от ОИ в Токио. Он связывает это со статьей WADA о подозрениях в отношении Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что показатели российских спортсменов перед отправкой в WADA корректировались на протяжении последних полутора лет.

Теги: Допинг-скандалы

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Спорт

ОКР назвал слухами информацию об отстранении России от Олимпиады-2020

Читать далее >

Нет изображения

Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио из-за манипуляций с анализами

Читать далее >

Евгений Кузнецов // фото: Global Look Press

Спорт

Глава РУСАДА объяснил, почему Кузнецов не получил статью за кокаин

Читать далее >

Политика
Как поссориться с alma mater за 37 тысяч рублей
На курского комика, пародирующего местных политиков, пожаловались в СК
США отправят "ограниченное" количество войск для защиты Саудовской Аравии
В украинском МИДе рассказали о "деликатном характере" переговоров по обмену
Общество
Как считать краснокнижных животных и как контролировать миграцию призывников
Троих российских моряков вызволили из плена нигерийских пиратов
В Геленджике жителям опечатали сейфы с оружием перед приездом патриарха
В Архангельске в единый день экопротеста задержана зоозащитница
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Для Тимати история с клипом «Москва», побившим рекорд по дизлайкам, будет хорошим уроком: за модой хотя бы надо следить, люди устали быть пешками

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

За последние двадцать лет большая часть населения уже привыкла, что даже в игре надо побеждать любой ценой, не щадя себя и других

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Виктор Медведчук участия в обмене не принимал. Это значит, что его эксклюзивной роли в украино-российских отношениях больше не существует


Культура и ТВ
Фестиваль "Круг света" стал ближе к народу: сцену развернули к основному зрителю
Актриса Дарья Егорова: Это стадный инстинкт – поддакивать начальству
Культурные нормативы для школьников: Минкульт то жмет на газ, то дергает стоп-кран
Актрису, единолично выступившую в поддержку Павла Устинова, осудили коллеги по театру
Шоу-бизнес
"Первое свидание" на сцене МДМ
Оргкомитет "Евровидения" оштрафовал Исландию за палестинский флаг
На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону завели дело
"Чудо в большом городе"

Здоровье
Сила мышц человека зависит от бактерий в его кишечнике
Новая реформа Минздрава призвана увеличить продолжительность жизни россиян
Следы диабета второго типа видны уже в восьмилетнем возрасте
Операции помогут при обоих типах недержания у женщин, выяснили ученые
Туризм
Сын Федора Конюхова Оскар: Я хотел увидеть мир отца его глазами
На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
В Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу, которую строили 10 лет
Копилка воспоминаний: туристические приключения Дмитрия Шепелева
Авто
Байкеры и полицейский дрифт на Московском мотофестивале – 2019: фоторепортаж
Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
Названы самые непопулярные среди интернет-покупателей автомобили
Половина россиян может отказаться от частных автомобилей из-за дорогого бензина
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
В ГД обсудят закон о гарантии онлайн-доступа к информации о коммунальных услугах
Собственники смогут оформлять прилегающие к их участку земли 
Свежий номер

Алексей Бирюков потеснил Катерину Тихонову в амбициозном проекте
Бирюков теперь Путину как дочь
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
Фото: Андрей Струнин
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Свою программу Юрий Вяземский ведет уже 27 лет – но книги пишет гораздо дольше
Юрий Вяземский:
Не могу считать состояние России демократическим обществом
Александр Велединский // фото: Global Look Press
Александр Велединский:
На Соловках происходило что-то необъяснимое
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Дарья признается, что и сейчас разговаривает с отцом // фото: Global Look Press
Дарья Юрская:
Как умереть, папа репетировал всю жизнь


Олег Сенцов // фото: Global Look Press
Фейк недели: сенатор Косачев признался за Сенцова
Тимати и Гуф // стоп-кадр: клип «Москва»
Почему бургер за здоровье Собянина стал Тимати колом в горле
Владимир Козырев // фото: Денис Сорокин
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"
Наргиз Закирова // фото: Global Look Press
Шоу должно продолжаться: чем закончится скандал Наргиз и Максима Фадеева
Прохор Ильиных // стоп-кадр: YouTube
Хвостик по обществознанию. Скандал из-за прически школьника может иметь продолжение?

Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Медведев настаивает на своем. Или гонит – объезжая закон
Кадр: фильм «Годовщина революции»
Скромняга Ленин и звезда Троцкий: в Москве прошла премьера фильма 1918 года
Протесты в Екатеринбурге // стоп-кадр: YouTube
"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами
Ювелир из Иркутска создает украшения из детских рисунков
Фото: Global Look Press
"Общество нового типа": Госдума готовит россиянам атаку клонов?
^