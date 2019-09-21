Глава РУСАДА объяснил, почему Кузнецов не получил статью за кокаин

Несмотря на то, что в Кодексе об административных правонарушениях с весны этого года существует статья, по которой можно наказать спортсмена за применение допинга (ст. 6.18 КоАП, штраф от 30 до 50 тысяч рублей), она ещё ни разу не применялась. Даже в случае с хоккеистом Евгением Кузнецовым, который был пойман на употреблении кокаина во время Чемпионата мира – 2019. Этот наркотик запрещен в спорте антидопинговыми правилами.

На вопрос о том, почему так происходит, «Собеседнику» ответил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус:

– В законотворческой деятельности очень важно, чтобы статья работала, чтобы это был живой механизм. Здесь вся сложность в терминологии. В законе прописано наказание за «умышленное применение». Доказать умысел – очень сложно. В случае с кокаином нужно доказать, что он применялся именно для улучшения спортивного результата, – сказал Юрий Ганус.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова от соревнований на четыре года. В чемпионате НХЛ игрок получил трехматчевую дисквалификацию.

– Положительный момент заключается в том, что у нас было уже не одно заседание с заместителем министра спорта на эту тему, ведется работа по развитию законодательства, – говорит Ганус.

Если РУСАДА подает данные для того, чтобы открыли административное дело, то скорее всего никакого наказания не будет.