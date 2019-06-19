Колосков считает, что ЧМ-2022 могут перенести из Катара в Европу

Вячеслав Колосков не исключает, что после ареста Платини у Катара могут отобрать право на проведение ЧМ-2022 по футболу.

Экс-президент РФС, вице-президент ФИФА в 1980–1996 гг. Вячеслав Колосков называет арест руководителя УЕФА в 2007–2016 гг. Мишеля Платини по обвинению в коррупции «полной неожиданностью» и «разочарованием». Напомним, накануне Платини задержали и отпустили только по окончании допроса, уже ночью.

«Вряд ли фигуру такого масштаба возможно задержать совсем без оснований. Наверное, что-то есть, к моему большому сожалению. Если еще подозрения подтвердятся, будет совсем печально. Это будет удар по имиджу всего футбола, ФИФА и УЕФА», — заявил Колосков в комментарии для Sovsport.ru.

От ответа на вопрос о том, могут ли подозрения в коррупционном присуждении права на проведение ЧМ-2022 Катару «бросить тень на ЧМ-2018» в России, Колосков уклонился: «Не задавайте глупых вопросов и не провоцируйте тех же англичан. Мы провели безукоризненный чемпионат мира. И это все оценили».

Между тем перенос чемпионата мира из Катара в другую страну Колосков считает теоретически возможным, «если докажут, что Платини и еще какие-нибудь функционеры были замешаны в скандале с получением прав на проведение турнира». Среди стран, которые в таком случае могли бы провести мундиаль, бывший президент РФС называет Англию, Германию и Испанию. По его словам, США не заинтересованы в таком предложении, так как «у них уже есть ЧМ-2026».