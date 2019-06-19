Экс-главу УЕФА Мишеля Платини отпустили после задержания по делу о коррупции

Задержанный накануне во Франции по подозрению в коррупции при выборе места для ЧМ-2022 Мишель Платини вышел на свободу.

Напомним, во вторник, 19 июня французская полиция арестовала экс-президента УЕФА Мишеля Платини по делу о нарушениях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Отмечалось, что решение провести ЧМ-2022 в Катаре было принято в 2010 году и получило шквал критики из-за необходимости переноса соревнований в этой стране на осень и зиму из-за жаркого климата.

Как передает газета Le Monde, в настоящее время Мишеля Платини выпустили из-под стражи.

По данным издания, экс-президента УЕФА допрашивали в течение нескольких часов. При этом допрос закончился в ночь на среду, около 1:00 по местному времени (около 4:00 по Москве).