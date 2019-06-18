Экс-глава УЕФА Платини арестован во Франции из-за ЧМ-2022

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини арестовала французская полиция по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Об этом во вторник, 18 июня, пишет Daily Mail. Уточняется, что сейчас Платини находится в Управлении противодействия коррупции юридической полиции. Подробности задержания и обвинения, которые могут быть предъявлены футбольному чиновнику, не уточняются.

Напомним, в 2010 году страной-хозяйкой ЧМ-2022 был выбран Катар. Это решение получило критику из-за того, что жарки климат страны не позволит играть на открытом воздухе. Кроме того, неоднозначная реакция были и из-за ситуации с правами человека, положением женщин и гомосексуалистов в стране.