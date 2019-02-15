Футбол Мамаева в СИЗО: зачем нам это показали?

Обозреватель Sobesednik.ru — о футбольном рекорде Павла Мамаева, забившем семь мячей в одной игре. В СИЗО.

Мамаев наконец осуществил то ли свою мечту, то ли еще чью-то — того, кого мы не знаем (главный герой в «Побеге из Шоушенка» ведь тоже не для себя деньги поначалу «пилил») — и сыграл в футбол в «Бутырке», где он сидит уже пятый месяц. А кажется, будто целый год.

И похоже, именно этих ощущений и добиваются от нас с вами. Увидеть, что парень за решеткой дико заскучал по любимой работе; и именно по работе, а не по свободной жизни! Посмотреть в его повеселевшие и заигравшие искорками за недолгие сорок минут игры глаза. Оценить то, что он может не только месить людей, но и делать праздник: например, дарить сокамерникам шоу (ведь судя по всему, игровая форма, бутсы, манишки, мяч — это не собственность зеков), а сотрудникам ФСИН — манишку с автографом...

А «врубившись» во все это... сжалиться. В общем, понять и простить.

Иной причины такого настойчивого желания не просто погонять мяч (игру, напомним, переносили и переносили, и все мы регулярно и своевременно об этом узнавали), но при этом масштабно осветить сие действо — доступна же видеозапись матча! — да еще и 14 февраля, в День всех влюбленных, и посвятить игру супруге, о чем с таким пафосом сказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, что-то не видно.

Один из коронных диалогов легендарной «Карнавальной ночи» был, как известно, таким: «Лектор готов? — Готов лектор, давно готов... — Выпускайте!»

В общем, это кино мы уже видели. Разве что карнавал, кажется, обрел новое обличье.