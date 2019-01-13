Почему "Спартак" продолжает "пинать" Карреру?

Обозреватель Sobesednik.ru — о новом «набросе» игроков «Спартака» на экс-тренера московской команды.

В СМИ ни с того ни с с сего появилось интервью с нападающим «Спартака» Луисом Адриано, который в разговоре выразил поддержку капитану команды Денису Глушакову. Скоро уже полгода как самый успешный тренер «красно-белых» последних лет Массимо Каррера покинул клуб, но мертвого льва продолжают и продолжают пинать.

Что это может означать?

Первое. Как мы и предполагали ранее, Денис Глушаков, очевидно, остается. В нынешней ситуации, когда каждый игрок спартаковцев должен произносить что-либо с двойной оглядкой, понятно, что в прессе будут появляться только согласованные с самой верхушкой клуба комментарии. Слова действующего игрока основного состава, которого даже слухи не отправляют в другую команду — это такая «бумага-броня», которой позавидовал бы сам профессор Преображенский.

Второе. Мы также — на примере с Александром Самедовым и Ивелином Поповым — уже говорили о четком фронте информационной стратегии, которая заметна в нынешних действиях менеджмента «Спартака». Теперь начинает вырисовываться еще одно направление: похоже, что стоит задача регулярно, раз в две недели, говорить о Глушакове и Каррере, превознося одного и понося другого. Можно, конечно, сваливать все на журналистов — мол, это они включают заезженную пластинку, и разнесчастным игрокам ничего не остается как отвечать. Только сколько ж уже можно «лохматить бабушку»?! Дал бог честь — должен дать и ее сберечь. И объяснить такие пассажи твердолобым интересом интервьюера и узколобостью давшего задание редактора трудновато. Больше верится в типовую «закулису» пресс-службы относительно того, что с доверенным корреспондентом всегда можно договориться о дополнительном вопросе...

И третье. Все эти постоянные комментарии похожи на подкладывание соломки, на как бы снятие с команды ответственность за возможный провал команды во второй части сезона. И как Три толстяка в известной сказке жирели, когда узнавали плохие новости про народные волнения, так и здесь кажется, что чем больше словесных камней брошено в сторону человека, которого и след простыл, тем соломка эта выше и тучнее и падать на нее не так больно.

На днях Массимо Каррера давал интервью одному из зарубежных СМИ, и сразу оговорился: на вопросы про «Спартак» он отвечать не будет, диалог возможен только об итальянском футболе. В конфликте, как правило, виноваты обе стороны, однако в интригах и заговорах чаще всего замешана только одна... Поэтому теперь чем больше и чаще в комментариях и интервью всплывает упоминание Карреры, тем ярче в моих глазах будет сиять нимб над головой итальянского тренера.