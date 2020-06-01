«Узнать невозможно»: Поргина резко преобразилась из-за суда с «Ленкомом» (фото)

Людмила Поргина переживает непростые времена. Вскоре ее ждет суд с директором «Ленкома» Марком Варшавером. Вдова Караченцова в ужасе от того, что ей грозит четыре года тюрьмы или денежная компенсация в размере 10 миллионов рублей. Сейчас Людмила Андреевна активно ищет адвоката, который бы смог её защитить.

Несмотря на грядущий суд, Людмила Андреевна продолжает выходить в свет: на днях она появилась на записи новогоднего ток-шоу. За кулисами Поргину невозможно было узнать. Людмила Андреевна сильно преобразилась: покрасила волосы в ярко-розовый цвет и стала выглядеть как минимум на двадцать лет моложе.

- Я недавно из Дубая вернулась, где раньше мы с Колей часто проводили зиму, - рассказала Людмила Андреевна. – Там в один из дней я пошла в салон и попросила мастеров сделать мне красоту. Я очень довольна результатом. По-моему, мне к лицу.

Неожиданное преображение Поргиной оценили и её домашние: сын, невестка и внуки. Они в восторге от смелого эксперимента. А вот животные Людмилу Андреевну не сразу признали.

- Собака вообще не поняла, что это я приехала! – улыбается Людмила Андреевна. – Не признала меня сразу. Кот тоже был недоволен, даже по лицу меня ударил! Подошёл, посмотрел на меня, сказал «Мяу» - и с размаху дал мне лапой. Он всегда очень переживает, когда я уезжаю. Ревнует. Но он уже простил меня. В ту же ночь пришёл ко мне, лёг на грудь, стал мяукать. «Я тебя люблю, мой сладкий!» - сказала я ему и он успокоился.