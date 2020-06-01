«Девонька, улыбаться надо всегда!» Эти слова Караченцова Людмила Поргина запомнила на всю жизнь

Недавно актриса Людмила Поргина вернулась из путешествия, в котором побывала со своей старшей внучкой. И уже готовится лететь в тёплые страны снова. На днях мы увиделись с актрисой на съёмочной площадке и Людмила Андреевна дала мне нескольких ценных жизненных советов, а также поздравила своих поклонников с наступающим Новым годом.

– Людмила Андреевна, вы счастливая женщина Вас любил муж, который, мы уверены, молится за вас на небесах, у вас прекрасные сын и сноха, талантливые внуки. Вы никогда не унываете, умеете красиво жить. Что пожелаете себе в Новый год?

– Я очень люблю путешествовать. Хочу это делать как можно чаще. В путешествиях я заряжаюсь прекрасными эмоциями. Когда я вижу какие-то необыкновенные облака, меня это очень вдохновляет. Мне очень скучно без театра, поэтому часто там бываю.

– Как вы переживали сплетни и слухи за своей спиной, когда болел ваш муж? Они вас ранили?

– Никогда не надо доказывать людям, что они неправы. Меня это совершенно не ранило. Коля всегда говорил – собаки лают, караван идёт. Убеждать людей, что я его не насилую, зачем мне это?! Мне говорили, что я хотела сверкать брюликами, носила блестящие платья и пиарилась за счёт Коли. Глупость всё это.

Мне важно было доставить ему приятные мгновения, чтобы продлить ему жизнь, чтобы он жил так же, как тогда, когда сам дарил людям радость. Это был смысл его жизни. Он хотел в театр, он хотел на выставки, он хотел слушать оперу и смотреть балет в Большом театре. Мой муж привык так жить с детства, мама у него была балетмейстером, а папа художником, он впитывал красоту с момента своего появления на свет.

Мы ездили с ним на выставку Нестерова, на Васнецова, на Врубеля, ему было необходимо всё это созерцать. Никто не мог понять его внутреннюю организацию. Коля не мог жить без эмоциональный загрузки. Сам он уже был не в состоянии отдавать столько эмоций, сколько до этой трагедии, но должен был их получать. Поэтому каждое путешествие в театр, на выставку было для него праздником.

– Не хотелось никогда заплакать?

– Нет, нет! Когда умерла моя мама, я сидела читала молитву об исходе души. И тут мне позвонили. «Кто вам Караченцов? Он разбился на Мичуринском проспекте», – услышала я в телефонной трубке. Мама была ещё тёплая, а Колю везли в тридцать первую больницу на операцию, ему надо было делать трепанацию черепа.

Я понимала, что это всё страшно, но две смерти я пережить не могла. Я встала на колени перед образом и сказала: «Господи, смерть мамы пережить сложно, но это мне понятно, мамочка болела, два года, мы боролись за неё, но Коля… Господи, он ещё не успел полюбить тебя! Господи, дай ему ещё пожить!»

Я стояла и молилась. Потом села в машину, поехала к нему, его уже раздевали на операцию. И мы выстояли! Утром его увезли в «Склиф» на повторную операцию. Я пришла к лечащему врачу и сказала: «Поселите меня в реанимации. Я буду жить в любом больничном кабинете, но я его не брошу, буду с ним всегда». Перед похоронами мамы, я ему прошептала: ты дурака не валяй. Я поехала маму хоронить, а приеду – подниму тебя. Вот и всё. Он меня ждал.

– Ухаживать за больным человеком непросто, как вам удавалось оставаться всегда красивой, ухоженной?

– Для Коленьки я должна была быть всегда красивой. Когда ему сделали операцию на головном мозге, он вообще не мог открыть глаза, у него всё было совершенно отёкшее. Он ничего не видел, а только слышал.

«Красавица, – говорил мне Коленька, – ты уже готовишь чай?» Он чувствовал, когда я накрывала стол, когда я душилась его любимыми духами, ему было это всё приятно. Он любил пользоваться туалетной водой «Фаренгейт», а на мне ему нравился запах «Кензо».

Когда любишь человека, ты живёшь не для себя, а для другого, пытаешься сделать его счастливым на этой земле, даже если он болен. Когда он умирал, я спросила: «Коленька, тебе больно?» «Да, что ты, мне так хорошо, ты рядом…» – ответил он мне.

– Людмила Андреевна, вы – пример для многих женщин в мире, а ваша пара – образец для подражания. Скажите, пожалуйста, нашим читателям добрые слова перед этим семейным праздником Новым годом, всем будет приятно.

– Эти слова мне говорил Коля и я запомнила их на всю жизнь: «Девонька, улыбаться надо всегда, а плакать только от счастья! Жизнь, которую мы живём – это испытание, здесь надо работать. Поэтому, если ты можешь сделать кому-то приятное – помоги, если ты можешь кому-то помочь – помоги, если ты ещё что-то можешь для кого-то сделать – помоги. Эта жизнь пройдёт, а там будет другое…»

Поэтому, в преддверии новогодних праздников, мои дорогие, я желаю вам не отвечать обидой на обиду, всегда улыбайтесь, а плачьте только от счастья! С Новым годом!