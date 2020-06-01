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«Это оскорбление меня!» Поргина эмоционально отреагировала на грядущий суд с директором «Ленкома» (видео)

Вдова Караченцова в ужасе от того, что её некому защитить

Фото: Global Look Press

В актерской среде активно обсуждают грядущий суд между Марком Варшавером и Людмилой Поргиной. Директор «Ленкома» хочет, чтобы вдову Караченцова привлекли к ответственности за оскорбление чести и достоинства. Людмила Андреевна с обвинениями не согласна. В интервью Sobesednik.ru она эмоционально отреагировала на грядущее судебное разбирательство.

- Для меня это - такой удар в голову! – призналась легендарная актриса. – Я приехала (с отдыха в Дубае – Ред.) такая счастливая! Море, чайки, пустыня… Все было прекрасно, и вдруг всё зачеркнулось вот этим. Я сказала себе: «Ну что же, девонька, терпи!»

- Вы не пытались выйти на связь с Варшавером?

- Я была вчера в театре, но даже не заходила. Я думаю, что мне с ним разговаривать не о чем, если он подал в суд. Нормальный же человек всё понимает! Это надо быть больным человеком из сумасшедшего  дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьёт, подрежет декорацию на сцене и она мне упадёт на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться.

"Это оскорбление меня!": Людмила Поргина - о грядущем суде с директором "Ленкома"

- По статье вам грозит 4 года лишения свободы или же денежная компенсация в размере десяти миллионов рублей. Чтобы вы выбрали?

- Я бы ничего не выбрала. Потому что это - оскорбление меня! Я следователю, который мне звонил, говорю: «Вы понимаете, что я проработала 40 лет в театре, а 13 лет несла на руках своего мужа. Моя жизнь была не моя. Она была отдана любимому человеку, чтобы продлить ему жизнь». И сейчас, когда он улетел на облака, смотрит оттуда на меня. И он, наверное, в шоке. Коля не ожидал, что некому меня защитить, понимаете? Он, наверное, раненый бы приполз и стукнул по столу.

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