«Это оскорбление меня!» Поргина эмоционально отреагировала на грядущий суд с директором «Ленкома» (видео)

В актерской среде активно обсуждают грядущий суд между Марком Варшавером и Людмилой Поргиной. Директор «Ленкома» хочет, чтобы вдову Караченцова привлекли к ответственности за оскорбление чести и достоинства. Людмила Андреевна с обвинениями не согласна. В интервью Sobesednik.ru она эмоционально отреагировала на грядущее судебное разбирательство.

- Для меня это - такой удар в голову! – призналась легендарная актриса. – Я приехала (с отдыха в Дубае – Ред.) такая счастливая! Море, чайки, пустыня… Все было прекрасно, и вдруг всё зачеркнулось вот этим. Я сказала себе: «Ну что же, девонька, терпи!»

- Вы не пытались выйти на связь с Варшавером?

- Я была вчера в театре, но даже не заходила. Я думаю, что мне с ним разговаривать не о чем, если он подал в суд. Нормальный же человек всё понимает! Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьёт, подрежет декорацию на сцене и она мне упадёт на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться.