Закончилась церемония прощания с Александром Градским

Сегодня утром, 1 декабря, в столичном театре «Градский холл» прошла траурная церемония прощания с Александром Градским. Певец основал этот театр и в течение семи лет был его художественным руководителем.

Александр Градский в сентябре перенес коронавирусную инфекцию и не смог до конца восстановиться. Все это время в качестве наставника он участвовал в шоу "Голос". На записях последних выпусков было видно, что певец очень плохо себя чувствует. Но от съемок в проекте он не отказался. 3 ноября 2021 года он отметил 72-й день рождения.

28 ноября он умер. Сегодня с ним попрощались.