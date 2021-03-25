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Сегодня, в 14:16

Закончилась церемония прощания с Александром Градским

Траурное мероприятие прошло в столичном театре «Градский холл»

Фото: Нина Новах

Сегодня утром, 1 декабря, в столичном театре «Градский холл» прошла траурная церемония прощания с Александром Градским. Певец основал этот театр и в течение семи лет был его художественным руководителем.

Александр Градский в сентябре перенес коронавирусную инфекцию и не смог до конца восстановиться. Все это время в качестве наставника он участвовал в шоу "Голос". На записях последних выпусков было видно, что певец очень плохо себя чувствует. Но от съемок в проекте он не отказался. 3 ноября 2021 года он отметил 72-й день рождения.

28 ноября он умер. Сегодня с ним попрощались.

Александра Градского захоронят на Ваганьковском кладбище.

Фото: Нина Новах
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