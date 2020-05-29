Второй тайм мы уже отыграли

Градскому приписывают создание обидных словечек вроде «журналюга» и даже «совок» (и журналистов, и советскую серость он недолюбливал). Но совершенно точно Александр Борисович придумал термин «вокальная имитация» и в постсоветское время потратил немало усилий на то, чтобы законодательно запретить или хотя бы обязать указывать на афишах, что артист не поёт, а открывает рот под запись. «Фонограмма» - это слово неточно, уверял Градский, потому что фонограмма может быть «минусовой», то есть музыка в записи, а голос живьём. Музыкант обивал пороги по крайней мере московского парламента и в итоге, конечно, проиграл битву с сонмом «фанерщиков» (да и шансов, говоря откровенно, было немного), но всё-таки сделал немало для того, чтобы многим петь под «фанеру» стало стыдно. В той битве Градский воевал не за себя, обладающего вокальным даром от Бога, а скорее за нас. Уровень российской популярной песни в 90-е упал на дно, а эстрада безвозвратно превратилась в попсу. Понятие вкуса нивелировалось. Главным стал хайп.

А потом Александру Борисовичу дали «Градский холл». Точнее, здание бывшего московского кинотеатра «Буревестник» передали ему ещё в 1991-м, но спонсоров для поддержки площадки не нашлось, и всё как-то зачахло. Дальше затянулась реконструкция, и только в 2015-м «Градский холл» более-менее заработал. Туда смогла устроиться, например, победительница первого шоу «Голос» Дина Гарипова – артистка, не обладающая качествами Киркорова или Баскова, но ставшая на проекте лучшей и заслуживающая по меньшей мере работать вокалисткой не в ресторанах.

Гарипова – из команды Градского в «Голосе». Последнее десятилетие Александр Борисович ассоциируется именно с телешоу «Первого канала». Его непростой характер был заметен и на съёмках, но и здесь бескомпромиссность и «несистемность» вкупе с фантастическим вокальным талантом позволили Градскому стать самой уважаемой личностью и всё-таки, как ни крути, «главным» наставником. Если угодно, наставником наставников.