Ройзман о возможном интересе администрации президента к Моргенштерну: «Работают как бандиты: наехали, создали проблем, помогли решить»

Политик Евгений Ройзман объяснил, почему власть со своими довлеющими институциями ополчилась на скандального рэпера Моргенштерна, который покинул Россию после обвинительных слов председателя СКР Бастрыкина в адрес музыканта.

Сегодня появилась информация о том, что с командой рэпера ведут переговоры из администрации президента. Якобы в случае, если музыкант согласится на предлагаемые условия по лояльности к власти и сотрудничеству с ней, ему более не будут чинить препоны.

«Со всей попсовой тусовкой все вопросы решены, потому что есть определённый краник. Этот краник – вход на телевидение. И такие как Киркоров не могут без телевизора. И вдруг на этом фоне выросло целое поколение молодых с огромными аудиториями – какие-то Хаски, Оксимироны, Моргенштерны, и т.д. И они не могут их контролировать, они находятся в другой прослойке, другом социуме, в другом информационном пространстве. Тот же Хованский – у него 4,5 миллиона подписчиков, у Моргенштерна миллионов семь. И они понимают, насколько это мощный ресурс»

, – объясняет ситуацию Ройзман в эфире «Эха Москвы». По его мнению администрация президента понимает, что упустила эту часть аудитории:

«И они начинают с ней работать. Но как они работают? Как бандиты в девяностые. Наехали, создали проблем, помогли решить, похлопали по плечу, такую крышу предоставили. Вот они ему сейчас предлагают крышу, если он вернётся».

При этом Ройзман не берётся давать советы рэперу, поскольку считает, что тот «умом не блещет», если смотреть его интервью:

«Вполне возможно, вернётся, впишется, будет Тимати такой – татуировок набьёт, будет агитировать».