Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:49

Ставшая россиянкой Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником-V»

По ее словам, она чувствует себя хорошо и в дальнейшем не будет использовать другие вакцины

Фото: Twitter @watermelonONK

Певица и актриса Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт и гражданство, сообщила, что привилась от коронавируса отечественной вакциной «Sputnik V». Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ. 

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". (...) (Вакцинировалась – Ред.) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», – цитирует певицу ТАСС

По её словам, в дальнейшем она не будет использовать другие вакцины. 

В октябре Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации», включив в список Наталью Орейро с ее 9-летним сыном. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Стоит сотни миллионов рублей»: Поргина заявила о желании продать квартиру Караченцова

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Исполню последнюю волю Армена»: собственник квартиры Джигарханяна рассказал о конфликте с вдовой артиста

Культура и ТВ 5 часов назад

Гаркалин оставил сотни миллионов: за наследство актёра начнётся война

Шоу-бизнес 6 часов назад

Тим Норелл из Secret Service: «Русская жена говорит мне: «Хватит плесневеть!»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Выбывший из «Ледникового периода» Пресняков: «Часто хотелось послать все к черту»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Партнер Бородиной Дмитрий Соловьев: «Никогда не слышал, чтобы Ксения хотела уйти, у нее огромное желание идти дальше»

Культура и ТВ 1 день назад

У каждого своя Анна Каренина: от Греты Гарбо до Светланы Ходченковой

Спорт 1 день назад

Australian Open не примет теннисистов без прививки. Участие Джоковича теперь под вопросом

Культура и ТВ 1 день назад

«Если бы у меня не было жены, я бы женился на Тане Васильевой», — признавался Валерий Гаркалин

Шоу-бизнес 1 день назад

«Уснула с непотушенной сигаретой»: Стала известна причина пожара в квартире Хлебниковой

Культура и ТВ 1 день назад

Валерий Гаркалин: «Наше государство страдает страшной болезнью – нелюбви к ближнему»

Культура и ТВ 1 день назад

«Вся семья разговаривает репликами из его фильмов»: коллеги о смерти Гаркалина

Культура и ТВ 1 день назад

«Директор "Большого" должен уйти в отставку». Адвокат намерен добиться наказания виновных в гибели Евгения Кулеша

Спорт 1 день назад

Российского теннисиста дисквалифицировали из-за допинга. Он признал вину

Культура и ТВ 1 день назад

Переодетая Россия

Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Культура и ТВ 2 дня назад

«Бальзамов» – новая премьера ноября в «Булгаковском Доме»

Спорт 2 дня назад

НХЛ может не поехать на Олимпиаду. Россия не готова к такому решению

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика