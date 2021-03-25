Ставшая россиянкой Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником-V»
По ее словам, она чувствует себя хорошо и в дальнейшем не будет использовать другие вакцины
Певица и актриса Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт и гражданство, сообщила, что привилась от коронавируса отечественной вакциной «Sputnik V». Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.
«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". (...) (Вакцинировалась – Ред.) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», – цитирует певицу ТАСС.
По её словам, в дальнейшем она не будет использовать другие вакцины.
В октябре Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации», включив в список Наталью Орейро с ее 9-летним сыном.