Ставшая россиянкой Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником-V»

Певица и актриса Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт и гражданство, сообщила, что привилась от коронавируса отечественной вакциной «Sputnik V». Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V". (...) (Вакцинировалась – Ред.) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», – цитирует певицу ТАСС.

По её словам, в дальнейшем она не будет использовать другие вакцины.

В октябре Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации», включив в список Наталью Орейро с ее 9-летним сыном.