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«Уснула с непотушенной сигаретой»: Стала известна причина пожара в квартире Хлебниковой

Причину пожара сообщил источник ТАСС в экстренных службах

Фото: Global Look Press

Марина Хлебникова

Источник в экстренных службах сообщил, что пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой начался с её кровати. Он пояснил, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, с которой она, по всей видимости, уснула, передает ТАСС.

«Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — пояснил он.

Агентство отмечает, что, по статистике МЧС, чаще всего пожары происходят именно из-за сигарет.

Напомним, что пожар случился в квартире певицы на юге Москвы вечером в четверг, 18 ноября. Огонь распространился на площадь порядка 10 квадратных метров. Ожоги получили два человека, включая саму Хлебникову, которую госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме серьезных ожогов лица у Хлебниковой также было зафиксировано отравление угарным газом.

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