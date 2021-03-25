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«За Марину остается молиться»: Юлиан рассказал о состоянии Хлебниковой

Медики не дают никаких прогнозов относительно будущего исполнительницы

Марина Хлебникова
Фото: Instagram

За жизнь певицы Марины Хлебниковой продолжают бороться столичные врачи, артистка подключена к аппарату ИВЛ. Впрочем, никаких прогнозов медики не дают. Состояние звезды, пострадавшей при пожаре в собственной квартире в Москве, остается тяжелым.

Напомним, возгорание в квартире Хлебниковой на улице Ратной произошло вчера вечером. Пламя охватило десять квадратных метров элитного жилья. Возгорание быстро потушили пожарные. Именно они и обнаружили на полу комнаты звезду 90-х, которая находилась без сознания. Певицу госпитализировали в НИИ Склифосовского и подключили к аппарату ИВЛ.  

Случившуюся трагедию активно обсуждают звезды шоубизнеса.

– Я до последнего не хотел верить, что это правда, – вздыхает певец Юлиан, который был дружен с исполнительницей хита «Чашка кофею». – Пытался дозвониться до нее, но не смог. Страшная трагедия. Нам остается только молиться за Марину и желать ей скорейшего выздоровления.

В последнее время Хлебникова ушла из мира шоубизнеса и вела практически затворнический образ жизни. Артистка не могла прийти в себя после первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой. В предсмертной записке мужчина попросил никого не винить в случившемся и заявил, что Хлебникова была главным смыслом его жизни. После случившейся трагедии звезда оказалась на больничной койке с тяжелейшим нервным срывом.  

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