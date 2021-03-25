22% россиян поддержали мнение Моргенштерна о парадах в честь Дня Победы
Среди молодёжи треть участников соцопроса согласны с рэпером
ВЦИОМ провёл опрос общественного мнения по ситуации, которая сложилась вокруг рэпера Моргенштерна и его мнения о праздновании Дня Победы. В телефонном интервью приняли участие 1 600 респондентов.
21% респондентов отметили, что впервые слышат имя этого героя светской хроники, но остальные либо слышали его песни, либо лишь знают о его существовании.
61% опрошенных относятся к Моргенштерну с безразличием, у 30% он вызывает неприятные чувства и только 6% относятся к нему с симпатией.
В интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн заявил, что государство слишком много денег тратит на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Его фраза резонировала в СМИ и в через день после публикации видео рэпер спешил объясниться и утверждал, что журналисты нарочно переврали его слова.
Высказывание рэпера не одобрили 68% опрошенных, а согласились с ним 22% респондентов. Среди молодёжи от 18 до 24 лет слова Моргенштерна поддержали более трети.
Также социологи уточнили (не)согласие россиян по другому утверждению артиста: не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях. 70% не согласились с этим, а 22% опрошенных поддержали эту мысль.
В методике исследования указано, что опрос ВЦИОМа был инициативным, а не заказным. То есть проводил его сам центр, без запроса от сторонних интересантов.
Ранее аналитики «Давыдов.Индекса» в свете последних событий, связанных с преследованием за оскорбление чувств верующих и неосторожными высказываниями артистов, предполагали, что сейчас политическая конъюнктура нащупывает новые методы «информационной пропаганды».