Власть вызвала Моргенштерна на баттл

Власти очень хотят что-нибудь сделать с рэпером Моргенштерном, но пока не знают, что и на каком основании. К этому парню, украсившему свой фейс числом 666 и прочими татухами, у всех есть море претензий. Так случилось, что он стал кумиром миллионов совсем молодых людей, и теперь это большая головная боль для установившейся в России системы. Система хочет видеть подрастающее поколение совсем другим. Дипломатично говоря, не таким разнообразным.

Моргенштерн сначала дал глубоко матерное интервью Дмитрию Гордону, где объяснил, что хотел бы выступить с туром по Украине, и поэтому не приезжает в Крым. Потом Юрию Дудю, за что тому впаяли пропаганду наркотиков. Потом Ксении Собчак, где сказал, что не понимает такого праздника, как День Победы.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] - не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем», - сказал артист, добавив, что победа это «круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте ещё побед: в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад».

Система возбудилась. Кто-то (Бастрыкин) замахал уголовным кодексом, кто-то (Песков) педагогично посоветовал заняться парню самовоспитанием, поговорить с взрослыми. Бурная реакция силовиков и консервативной общественности на подобные высказывания говорит о том, что на конфликт либералов и консерваторов, западников и славянофилов, белых и красных в России накладывается конфликт отцов и детей.

С Моргенштерном власть повела себя в роли классического отца с розгами в руках. Неразумное «трудное» дитя несёт, как многим кажется, бред – возможно, на фоне наркотиков, и если за него не взяться, с державой, дескать, может случиться что-то страшное.

Между тем, на Моргенштерна власть невольно обращает внимание тех, кто по собственной инициативе его слушать и не стал бы. Парень, конечно, не кладезь мудрости, но именно поэтому к нему стоит прислушаться: он озвучивает мысли по меньшей мере части нового поколения, кумиром которого и является. А поколение само пытается разобраться, что к чему в этом мире.

В ответ классический отец-тиран берётся за розги, которые ну никак тут не могут быть весомым аргументом. Если активисты и товарищ Бастрыкин думают, что они смогут привить поколению понимание смысла Дня Победы, посадив Моргенштерна в тюрьму, они глубоко ошибаются. Эффект будет обратным: сильно рискуем по-настоящему обесценить этот день, который того совершенно не заслуживает. При этом дети вырастут с ощущением кляпа во рту, как росли их деды при Сталине, Брежневе и Андропове, с чётким советским рефлексом, что нужно говорить одно, делать другое, а думать третье.

Артист уже извинился перед всеми, кого обидел по поводу Дня Победы. Когда он сказал, что не понимает смысла праздника, был, кажется, искренен, а ему за это стали искать статью. Воспитание, нравственные основы, правильные жизненные ориентиры – это всё должно быть сопряжено прежде всего с мудростью, а не со страхом появления «не скрепной» мысли. Давайте посмотрим на розги Бастрыкина и попытаемся понять, кто же в этом конфликте проявляет мудрость – он или Моргенштерн? И, вот честно, даже от малейшего сомнения в том, что Моргенштерн может быть мудрее нынешних высших государственных чиновников или истеричных депутатов, бросает в дрожь.