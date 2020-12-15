Клава Кока рассказала о корпоративе в замке, где она пела для двоих
Из-за пандемии певица основательно поменяла отношение к корпоративным концертам
Певица Клава Кока призналась в интервью Иде Галич, что иногда ей приходилось выступать за большие деньги на мероприятиях, которые ей не очень нравились. Речь идет о корпоративах.
«Поначалу я не понимала кайфа работы на корпоративах. Бывало такое, что я выступала для двух людей. Я выступаю в замке, сидят двое людей, они просто кушают, а ты поешь-распинаешься»
, – делится главная хитмейкерша последних лет.
При этом за время пандемии Клава Кока кардинально поменяла отношение к закрытым частным концертам:
«Я выхожу на корпоратив и у меня прям идея фикс заставить их всех не смотреть в свою тарелку, а смотреть на меня. И выйти танцевать и петь. У меня бабушки так пляшут под “Мне пох” (хит Клавы Коки, записанный в дуэте с Моргенштерном), ты бы видела»
Певица отметила, что на корпоративах гонорары выше как минимум в два раза, но для нее всегда приятнее выступать перед большой аудиторией, нежели на закрытых мероприятиях. Однако из-за карантинных обстоятельств число корпоративных концертов стало превалировать в гастрольном графике и артистка «научилась получать от них кайф».