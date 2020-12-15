Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:03

Клава Кока рассказала о корпоративе в замке, где она пела для двоих

Из-за пандемии певица основательно поменяла отношение к корпоративным концертам

Фото: YouTube-канал «Есть вопросики»

Клава Кока

Певица Клава Кока призналась в интервью Иде Галич, что иногда ей приходилось выступать за большие деньги на мероприятиях, которые ей не очень нравились. Речь идет о корпоративах.

«Поначалу я не понимала кайфа работы на корпоративах. Бывало такое, что я выступала для двух людей. Я выступаю в замке, сидят двое людей, они просто кушают, а ты поешь-распинаешься»

, – делится главная хитмейкерша последних лет.

При этом за время пандемии Клава Кока кардинально поменяла отношение к закрытым частным концертам:

«Я выхожу на корпоратив и у меня прям идея фикс заставить их всех не смотреть в свою тарелку, а смотреть на меня. И выйти танцевать и петь. У меня бабушки так пляшут под “Мне пох” (хит Клавы Коки, записанный в дуэте с Моргенштерном), ты бы видела»

Певица отметила, что на корпоративах гонорары выше как минимум в два раза, но для нее всегда приятнее выступать перед большой аудиторией, нежели на закрытых мероприятиях. Однако из-за карантинных обстоятельств число корпоративных концертов стало превалировать в гастрольном графике и артистка «научилась получать от них кайф».

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 21 час назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Культура и ТВ 3 часа назад

Провокационный рецепт спасения семьи

Шоу-бизнес 13 часов назад

Алена Водонаева боится сойти с ума из-за бабушки-вампира

Шоу-бизнес 14 часов назад

Елена Борщёва о ДТП с Собчак: «Я сама ездила по этим сочинским серпантинам»

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Мерзкая погода, каникулы Собянина..." Дочь ресторатора Аркадия Новикова сообщила, что бежит из России

Культура и ТВ 16 часов назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Шоу-бизнес 17 часов назад

Ксения Собчак: «Обычно пассажиров ДТП так не прессуют»

Шоу-бизнес 18 часов назад

Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода и поцелуя с Собчак

Шоу-бизнес 19 часов назад

Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?

Шоу-бизнес 19 часов назад

Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины

Спорт 19 часов назад

Бывшая ученица Станислава Жука рассказала о соперничестве с Тутберидзе

Шоу-бизнес 19 часов назад

Скончался бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Культура и ТВ 19 часов назад

Дмитрий Певцов признался, что погорячился

Культура и ТВ 21 час назад

Марина Неёлова и Леонид Ярмольник сыграли в еврейскую семью

Шоу-бизнес 22 часа назад

Марат Башаров назвал Сергея Сафронова крысой

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Всю жизнь сидит у меня на шее!" муж Распутиной врезал сыну из-за скандала у Малахова

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Машу использовали, как дурочку!" Распутина рассказала о недоброжелателях ее дочери

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Переживала вся съемочная группа»: Сябитова раскрыла детали болезни Гузеевой

Культура и ТВ 1 день назад

Россияне не одобрили открытый в Португалии памятник Юрию Гагарину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика