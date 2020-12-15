«Одиночки в тренде»: Клава Кока посвятила новую песню свободным девушкам
Для нового релиза молодая певица перевоплотилась в образ Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе»
«Одиночки в тренде»: Клава Кока посвятила новую песню свободным девушкам
За первый день после релиза лирик-видео с новой песней Клавы Коки «Ла ла ла» набрало более 350 тысяч прослушиваний.
«#ЛаЛаЛа - гимн современной свободной девушки 🚀 С этой песней хочется забыть о всех проблемах и просто танцевать!!! Я люблю этот трек! Надеюсь, вы его тоже полюбите и прочувствуйте этот вайб))) P.S. Всем душным спасиб за вдохновение ❤️»
, – анонсировала новое произведение молодая артистка.
Клава Кока входит в «звездный холдинг» артистов Black Star. Хотя на сцене она с юношеских лет, но широкой популярности среди российского слушателя добилась в 2020 году с треком «Покинула чат».