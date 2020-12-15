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Вчера, в 21:56

«Одиночки в тренде»: Клава Кока посвятила новую песню свободным девушкам

Для нового релиза молодая певица перевоплотилась в образ Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе»

Фото: скриншот

Клава Кока

«Одиночки в тренде»: Клава Кока посвятила новую песню свободным девушкам

За первый день после релиза лирик-видео с новой песней Клавы Коки «Ла ла ла» набрало более 350 тысяч прослушиваний.

«#ЛаЛаЛа - гимн современной свободной девушки 🚀 С этой песней хочется забыть о всех проблемах и просто танцевать!!! Я люблю этот трек! Надеюсь, вы его тоже полюбите и прочувствуйте этот вайб))) P.S. Всем душным спасиб за вдохновение ❤️»

, – анонсировала новое произведение молодая артистка.

Клава Кока входит в «звездный холдинг» артистов Black Star. Хотя на сцене она с юношеских лет, но широкой популярности среди российского слушателя добилась в 2020 году с треком «Покинула чат».

Теги: #музыка

Рубрика: Шоу-бизнес

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