Вчера, в 23:28

Ида Галич назвала причину, по которой не шутит о политике

Шоувумен никогда не будет шутить на три темы: политика, религия и наркотики

Фото: скриншот YouTube

Ида Галич

Шоувумен и блогерша Ида Галич (6,6 млн подписчиков в Instagram) в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой» призналась, что не умеет шутить о политике и не хочет этого делать:

«Есть три кита: политика, религия… И что там еще третье? Наркотики. А оно мне надо? Зачем мне шутить про то, в чем я не разбираюсь. Я не политолог. Я – про отношения. Я в отношениях была, развелась и мне есть что сказать»

, – объясняет Ида Галич.

Блогерша отметила, что однажды ее команда «поддалась» и взяла рекламные деньги для того, чтобы проанонсировать концерт «Шашлык Live» в Москве. Напомним, это мероприятие московские власти устраивали в дни массовых протестов в 2019 году.

Галич заявила, что после этого случая взаимодействие с политическими запросами стало для нее табу. По словам шоувумен, она не знала подоплеки ситуации. Напомним, после этого Ида Галич выходила на одиночный пикет, разворачивала плакат с лозунгом «Свободу всем» и списком имен политических заключенных.

Блогерша призналась, что чувствует сужение пространства для свободы контента в Сети, но пока не чувствует себя в уязвимом положении.

Теги: #YouTube

Рубрика: Шоу-бизнес

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