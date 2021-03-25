Александр Серов - один из нескольких российских знаменитостей, которые оказались в ковидном госпитале в тяжелом состоянии. Певец, заболевший коронавирусом, попал в реанимацию. Сейчас он уже идет на поправку, родственники ждут его возвращения домой.

Все, что произошло с артистом, должно стать для него испытанием, которое поможет “переосмыслить жизнь”, считает мать его внебрачной дочери Надежда Тиллер. По ее мнению, Серов этого пока не сделал.

- Через несколько дней стало понятно, что это не просто простуда, а кое-что посерьезнее. Сейчас у Саши поражены лёгкие. Это опасно, особенно при его сахарном диабете. И возраст, всё-таки не мальчик, — рассказал женщина NEWS.ru.

Надежда назвала состояние певца «тревожным». По ее словам, Серов не делал вакцину от коронавируса.

- Саша был известен как противник прививок, не прививался. Я, кстати, тоже пока не сделала прививку. А вот дочка сделала. Кристин ведь живёт в Германии, а там с этим строго — если ты не вакцинировался и вдруг заболел, то лишают больничных выплат: якобы сам виноват в болезни, — рассказала Тиллер.

Женщина призналась, что переживает тяжелый период в жизни, который длится уже полгода.

- Зато расхожую истину о том, что любая болезнь — это испытание, я осознала в полной мере. В болезни надо переосмыслить свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша (Серов - ред.) много неправедных дел натворил. Прелюбодеяние и измены. Не признаёт родную дочь, публично называл меня и её чуть ли не аферистками. Разорвал отношения со своими родным отцом и братом. Есть много примеров, когда, выживая после таких тяжелых болезней, люди начинали совершенно по-другому жить и вести себя, - объясняет Надежда Тиллер.

По ее словам, Александр Серов обязательно должен покаяться. Перед кем именно, Надежда не говорит прямо.