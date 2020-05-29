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В доме вице-президента Сбербанка Марины Раковой обнаружилась картина Рене Магритта, оригинал которой стоит десятки миллионов долларов

Народный художник РФ Никас Сафронов оценивает: оригинал это или копия

На прошлой неделе экс-замглавы Минпросвещения, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова пустилась в бега после того, как правоохранители объявили о том, что подозревают ее в хищении у государства 50 млн. рублей. На видео обыска в ее роскошном поместье в Подмосковье видна знаменитая картина бельгийского художника Рене Магритта – «Сын человеческий».

Кадр видео обыска в доме у Раковой. Видео было опубликовано на портале "Известий". Часть картины видна в правом верхнем углу.

Sobesednik.ru задался вопросом: неужто это оригинал, который, по самым скромным подсчетам, стоит порядка 50 млн. долларов? За разъяснениями мы обратились к Никасу Сафронову.

- Сомневаюсь, что это оригинал, - размышляет Никас. – Присмотритесь – у картины очень дешевая рамка. Не думаю, что настоящего Магритта повесили бы в таком скромном багете. Даже если бы сам художник изначально поместил ее в самую простую рамку, новый владелец наверняка бы облачил полотно в другой «наряд», который дополнял и показывала всю изысканность и красоту работы мастера.

«Сын человеческий», Рене Магритт.
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