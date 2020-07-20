У Елены Яковлевой нет друзей среди актрис
И другие откровения звезды, которыми она поделилась в своем Instagram-аккаунте
У ведущей актрисы "Современника" есть Instagram, в котором она делится со своими читателями откровенными мыслями и новыми фотографиями. Вот, например, что она недавно написала о дружбе:
Также она поделилась, что для нее является счастьем:
Еще она представила свой новый образ.
Оказалось также, что для звезды ее уровня у Елены достаточно скромные требования во время гастролей к так называемому райдеру.