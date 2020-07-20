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У Елены Яковлевой нет друзей среди актрис

И другие откровения звезды, которыми она поделилась в своем Instagram-аккаунте

Фото: instagram.com/elenayakovleva_fan

У ведущей актрисы "Современника" есть Instagram, в котором она делится со своими читателями откровенными мыслями и новыми фотографиями. Вот, например, что она недавно написала о дружбе:

Дружить с коллегами по цеху не получается. В хороших приятельских отношениях — да, со всеми. Но актриса подружкой не может быть, потому что у нее самой те же проблемы и радости. Артисты все завидуют немножко: кто-то там что-то играет, а ты почему-то не играешь, тебя не пригласили. Все мои друзья из других профессий — медики, инженеры.
- Елена, Яковлева, instagram.com/elenayakovleva_fan

Также она поделилась, что для нее является счастьем:

Мое счастье - моя семья. Когда на работе все хорошо, то вообще полнейшая гармония.
- Елена Яковлева

Еще она представила свой новый образ.

Оказалось также, что для звезды ее уровня у Елены достаточно скромные требования во время гастролей к так называемому райдеру.

У меня нет райдера. Мне повезло в том смысле, что я никогда ничего не прошу. Если водичка, то она есть, если чай, то он есть. Поэтому я подумала: глупо на старости лет обзаводиться каким-то райдером. Если бы он был смешной, то можно было бы. Но я ничего смешного не могу придумать. И этим райдером я бы озаботила принимающую сторону — они бы, бедные, что-то искали.
- Елена Яковлева
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