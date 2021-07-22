Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Мы с Галиной Волчек никогда не ругались

– Вы сейчас в «Современнике» играете в статусе приглашённой актрисы. Но почему вы, проработав 28 лет в штате театра, десять лет назад уволились? Что произошло тогда между вами и Галиной Борисовной Волчек?

– Ничего абсолютно не произошло. Просто однажды, отыграв очередные «Пять вечеров», я поняла, что прошло 7 лет, а я ничего не репетировала за это время. И я думаю: ну да, я играю хороший репертуар, и аншлаги, слава Богу, есть, но за целых 7 лет ничего нового! И вот, знаете, как-то вдруг ёкнуло: можно ведь так и ещё 5 лет просидеть.

Но я же не могу требовать, чтобы Галина Борисовна каждый год ставила спектакли «на меня» – у неё огромная труппа, ей нужно обо всех думать, это же всё понятно. Но как не грузить себя неприятными мыслями о том, что ты уже в театре не очень-то нужна, тебя годами не видят ни в одной новой постановке?

А тут ещё вывесили список новых репетиций на следующий сезон. И вот я сижу гримируюсь, и вдруг заходит одна актриса и говорит: «О, а ты и в следующем сезоне ничего не будешь репетировать». Это было последней капелькой – бульк. И я просто написала заявление об уходе. В этой истории не было абсолютно никаких нервотрёпок, я была спокойна.

– А Волчек не пыталась вас остановить, отговорить?

– Нет. Галина Борисовна просто не понимала, почему я ухожу. Реально. Она подумала, что я играю очень много – и я действительно очень много играла, – но она не поняла, что артистке хочется всегда чего-то новенького.

Но мне-то было уже за пятьдесят, а я всё ещё играла Варю в «Вишнёвом саде» и Элизу в «Пигмалионе» – роли, которые мне уже, наверное, по возрасту не надо было играть. А если их убрать, то – оп-па! – смотришь, только «Пять вечеров» и остаётся. А что дальше?

Да, Волчек мне говорила: «Может быть, тебе денег нужно больше?» Но боже упаси, я снимаюсь и нормально зарабатываю и финансово от театра никогда не зависела. Никогда. И никогда мы не ругались с Галиной Борисовной. Но кто-нибудь что-нибудь обязательно додумает и пририсует.

Когда я эти все толки услышала, сначала очень хотела рассказать всю правду, но поняла, что чем больше буду говорить, тем больше будет это всё обрастать сплетнями. Поэтому и промолчала – и правильно сделала. А тех, кто сплетничал, уже нет в театре, слава Богу. Ушли почему-то.

– А вы, наоборот, вернулись...

– Да. Спустя время Галина Борисовна позвонила и предложила вернуться в «Играем Шиллера». Я сказала да. И текст как-то очень легко вспомнился. И чаще с ней стали видеться здесь, в театре...

– В кино и в театре вы играете целую палитру женщин. От Кабанихи до интердевочки, от следователя до королевы. Даже Баба-яга имеется. В каком образе веселее, где куража больше?

– Кураж только в будущем. Я сейчас думаю только о новом телесериале: он будет называться по-чеховски – «Дама с собачкой». И о фильме «Чебурашка», где мне предложили сыграть Шапокляк. Еще одна женщина с судьбой! – хохочет Яковлева. – Вот это, мне кажется, будет интересная работа.