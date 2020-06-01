Виктория Боня, выступавшая против принудительной вакцинации, привилась Moderna

Ожидаемо подписчики ополчились на ведущую, обвинив в непоследовательности, а кто-то и вовсе решил, что Боня «отрабатывает заказ», но наверняка не делала инъекцию.

«Я не поняла, вы чего на меня накинулись с этой прививкой? – возмутилась Виктория. – Пишут, что это реклама за деньги. Начнем с того, что я никогда в жизни не взяла бы рекламу и не записала, что это принудительно. <...> Я работаю над одним проектом уже четыре года и я не могу не сделать. Мне сказали, что, если у меня не будет прививки, проект не состоится, а для меня это важный проект»

Звезда добавила, что ни разу не призывала не делать прививку, а выступала лишь против принудительной вакцинации. «Не надо путать хрен с бараньей ручкой», – резюмировала Боня.

Через пять минут теледива выложила сторис, в которой пожаловалась, что у нее угнали машину.