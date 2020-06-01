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QRепостные: как в рунете шутили про принудительные прививки и ковидные ограничения

Sobesednik.ru изучил народный фольклор о третьей волне пандемии в России

Фото: соцсети

Народная фантазия на картину Константина Коровина "На миру"

Отменяемые с завтрашнего дня QR-коды для посещения общепитов ожидаемо стали объектом шуток, как и обязательная вакцинация в ряде регионов.

Sobesednik.ru сделал подборку народных юмористических изысков, которые сопровождали Россию в третью волну пандемии.

Одной из самых первых в народ зашла джентльменская шутка:

«Должен ли мужчина оплачивать ПЦР-тест девушке перед первым свиданием?»

Телеканал «Дождь» даже снял об этом целый сюжет, где серьезно пообщался с маркетологами о новых нормах доброжелательного сексизма. Эксперты пришли к выводу, что оплачивать ПЦР-тест мужчина должен, но девушка при этом не должна использовать его результаты для посещения других свиданий.

IT-сотрудник из Москвы, чтобы подчеркнуть свой статус обладателя QR-кода, поместил его на пластину и закрепил на цепь, чтобы носить ценный шифр на шее.

«Это пластина сверху покрыта сусальным золотом, с обратной стороны – золотой пылью. Здесь около 40 кристаллов Swarowski и позолоченная цепь», – хвалился москвич в интервью Mash.

Фото: соцсети

По его словам, искать в телефоне скриншот QR-кода всякий раз при входе в ресторан – очень неудобно. Поэтому он сначала решил распечатать QR на бумаге, но бумага – слишком дешевый материал и беззаботно теряется. Такой же ценный аксессуар придется сторожить постоянно.

Другой популярный скетч довел до абсурда ситуацию с удовлетворением повседневной потребности:

- Ваш QR код? 

- Вот

- ПЦР-тест? 

- Вот

- Тест на антитела? 

- Вот он

- Заявление на ревакцинацию?

- Вот копия

- Талон на ревакцинацию?

- Вот, к заявлению приколот

- Проходите. Что вам?

- Гамбургер, картошку и колу.

Счастливые обладатели QR-кодов радостно фотографировались в опустошенных едальнях. Потому после новости о смягчении антиковидных мер появились первые недовольные:

«Блин, Собянин, верни кьюар-коды! Мне так нравилось есть в одиночестве»

, – сетует Liza Fokht в Твиттере.

Фото: Instagram

Писатель Александр Пелевин (не Виктор) в той же соцсети иронизирует по поводу убежденности антиваксеров, что все мы теперь под властью большого брата:

«Спустя неделю безуспешных попыток получить на Госуслугах сертификат и QR-код (или хотя бы узнать, что делать и к кому обращаться, если его так и нет) должен сказать, что антиваксеры, верящие в цифровой концлагерь - большие оптимисты»

«С 19 июля москвичи могут сдать qr-код и высосать прививку обратно», – шутит другой твиттерский обитатель.

Блогер-тысячник под ником «Плохой Твитор» усугубил контекст российских антипрививочников усугублением аномальной для столицы жары с начала июня:

«Москвичам, не сделавшим прививки, с завтрашнего дня включат отопление»

А шутник с говорящим псевдонимом «толстые тоже плачут» рассказал о своем принципе подбора вакцины:

«Хочу поставить себе “Спутник Лайт». Я вообще люблю все со словом “лайт”. Мне кажется, что это для похудения»

И напоследок еще одна, пострадавшая от юмора наших сограждан, художественная классика. Современная интерпретация картины Перова «Перова» из Третьяковской галереи «Ученики мастеровые везут воду»:

Фото: соцсети

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