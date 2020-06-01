QRепостные: как в рунете шутили про принудительные прививки и ковидные ограничения

Отменяемые с завтрашнего дня QR-коды для посещения общепитов ожидаемо стали объектом шуток, как и обязательная вакцинация в ряде регионов.

Sobesednik.ru сделал подборку народных юмористических изысков, которые сопровождали Россию в третью волну пандемии.

Одной из самых первых в народ зашла джентльменская шутка:

«Должен ли мужчина оплачивать ПЦР-тест девушке перед первым свиданием?»

Телеканал «Дождь» даже снял об этом целый сюжет, где серьезно пообщался с маркетологами о новых нормах доброжелательного сексизма. Эксперты пришли к выводу, что оплачивать ПЦР-тест мужчина должен, но девушка при этом не должна использовать его результаты для посещения других свиданий.

IT-сотрудник из Москвы, чтобы подчеркнуть свой статус обладателя QR-кода, поместил его на пластину и закрепил на цепь, чтобы носить ценный шифр на шее.

«Это пластина сверху покрыта сусальным золотом, с обратной стороны – золотой пылью. Здесь около 40 кристаллов Swarowski и позолоченная цепь», – хвалился москвич в интервью Mash.