"Из мусорных куч полезли гады": Никаса Сафронова шокировал отдых в России

Художник Никас Сафронов в ужасе от условий отдыха на российских курортах. Самый известный живописец страны отправился в турне по городам Черного моря и остался в недоумении от происходящего. Своими впечатлениями Никас поделился с Sobesednik.ru.

– Я был в нескольких южных городах, – объясняет Никас. – В Сочи условия в целом нормальные. А чуть дальше жизнь отдыхающих резко меняется. Я поселился в небольшой гостинице, расположенной неподалеку от лагеря «Орленок», где у меня должны были состояться мастер-классы и творческие встречи с детьми. Гостиница была у дороги. В результате – бесконечный шум от трейлеров и других машин. Звукоизоляции в номерах нет, поэтому спать невозможно. Шумные кондиционеры также мешали сну. Поэтому либо очень душно, либо очень шумно – выбирать не приходится.

– Решил поплавать в море, – продолжает художник. – На пляже вообще ужасно – после ливня он был завален грязью и мусором. Спустя несколько дней его кое-как собрали в кучи, в которых поселились змеи. Вместо того, чтобы мусор вывезти, его стали просто сжигать. В результате из этих мусорных куч полезли всякие гады. От дыма, который коптил всю ночь, невозможно было дышать.

И это еще не все неприятности, с которыми пришлось столкнуться Сафронову. Номер, в котором он проживал, стоил восемь тысяч рублей в сутки. Но никаких условий за эти деньги ему не предоставили.

– Грязную одежду, как оказалось, отдать в стирку нельзя: мне сказали, что в отеле нет такой услуги, – вздыхает народный художник РФ. – Но и стирать самому в номере тоже невозможно, потому что там не было воды. И даже электричество давали нерегулярно! Я все-таки тайно попробовал договориться с сотрудниками, чтобы мне постирали вещи. Но, узнав об этом, служащим сделали выговор. А еще отчитали меня как школьника, что я искушаю их неучтенными деньгами, не проходящими через кассу. Администратор отеля стояла с каменным лицом и красными от сердитости глазами и говорила: «Вам не нравится, а многие тоже недовольны, но как-то терпят».