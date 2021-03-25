"Из мусорных куч полезли гады": Никаса Сафронова шокировал отдых в России
Художник считает, что сервис на российских курортах оставляет желать лучшего
Художник Никас Сафронов в ужасе от условий отдыха на российских курортах. Самый известный живописец страны отправился в турне по городам Черного моря и остался в недоумении от происходящего. Своими впечатлениями Никас поделился с Sobesednik.ru.
– Я был в нескольких южных городах, – объясняет Никас. – В Сочи условия в целом нормальные. А чуть дальше жизнь отдыхающих резко меняется. Я поселился в небольшой гостинице, расположенной неподалеку от лагеря «Орленок», где у меня должны были состояться мастер-классы и творческие встречи с детьми. Гостиница была у дороги. В результате – бесконечный шум от трейлеров и других машин. Звукоизоляции в номерах нет, поэтому спать невозможно. Шумные кондиционеры также мешали сну. Поэтому либо очень душно, либо очень шумно – выбирать не приходится.
– Решил поплавать в море, – продолжает художник. – На пляже вообще ужасно – после ливня он был завален грязью и мусором. Спустя несколько дней его кое-как собрали в кучи, в которых поселились змеи. Вместо того, чтобы мусор вывезти, его стали просто сжигать. В результате из этих мусорных куч полезли всякие гады. От дыма, который коптил всю ночь, невозможно было дышать.
И это еще не все неприятности, с которыми пришлось столкнуться Сафронову. Номер, в котором он проживал, стоил восемь тысяч рублей в сутки. Но никаких условий за эти деньги ему не предоставили.
– Грязную одежду, как оказалось, отдать в стирку нельзя: мне сказали, что в отеле нет такой услуги, – вздыхает народный художник РФ. – Но и стирать самому в номере тоже невозможно, потому что там не было воды. И даже электричество давали нерегулярно! Я все-таки тайно попробовал договориться с сотрудниками, чтобы мне постирали вещи. Но, узнав об этом, служащим сделали выговор. А еще отчитали меня как школьника, что я искушаю их неучтенными деньгами, не проходящими через кассу. Администратор отеля стояла с каменным лицом и красными от сердитости глазами и говорила: «Вам не нравится, а многие тоже недовольны, но как-то терпят».
Поняв, что отдохнуть не получиться, Никас решил уехать из злополучной гостиницы.
– После этого унижения я сел на проходящий автобус и поехал на вокзал, – делится с нами Сафронов. – Дожидался три часа поезда, а потом, усталый, без сна, поехал в аэропорт Адлера. Проезжая на электричке, смотрел на побережье. Картина тоже была не намного лучше. Сервиса никакого, пляжи запущены. Еще в советское время я отдыхал на этих курортах. Все было проще, уютнее, пусть это даже был и дикий отдых. Но он был комфортнее, душевнее.
Никас, как и многие его известные друзья, считает: государственным службам надо более активно контролировать деятельность частных гостиниц на российских курортах.
– У нас правда самое лучшее море, не сильно соленая вода, нет опасной живности, – продолжает живописец. – Людям нужно дать достойный сервис: как в Турции или на Кипре. Нужно жестче контролировать деятельность частных мини-гостиниц, чтобы с людьми не обращались так, как со мной. И, конечно же, следить за ценами. Сейчас, когда все границы закрыты, стоимость отдыха на российских курортах просто огромная. Этого допускать нельзя! Людям должно хотеться вновь вернуться на свое российское морское побережье. Если им дадут хороший сервис и приемлемые цены, никто не поедет в отпуск за границу. Мы не будем знать отбоя от желающих отдохнуть!