Полная "дичка"! Утяшева и Воля путешествуют в доме на колесах
Знаменитости впервые решились на смелый эксперимент
Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе со своими детьми – восьмилетним сыном Робертом и шестилетней дочерью Софией – отправились в путешествие по Европе в «доме на колесах». Отпуском семья наслаждается уже несколько недель. Подробности – в материале Sobesednik.ru.
– Мы отправились в путешествие на… автодоме, – рассказала 36-летняя гимнастка в Instagram. – Вернее даже на четырех автодомах – с друзьями…
Ляйсан призналась, что в первый день поездки ощущала себя растерянной, но потом стала привыкать.
– Уже на второй день меня затянуло в эту романтику, а дети вообще в полном восторге, – говорит Утяшева. – Из очевидных прелестей – ночные посиделки под звездами у океана, гитара, костры, возможность посмотреть места, недоступные туристам… Местами полная «дичка». Бытовые плюсы тоже есть: кровать всегда с тобой, душ, туалет, даже плита есть, хоть все и в мини версии.
В отпуске звездная семья отдыхает от социальных сетей, так как в дороге плохой интернет. Однако гимнастка все-таки не забывает делиться лайфхаками с теми подписчиками, кто захочет последовать их с Павлом примеру.
– Если кто-то вдохновится и захочет так же, имейте в виду, что в сам Лисcабон и в Синтру на автокараванах въехать нельзя, – предупреждает, к примеру, спортсменка. – Так что придется парковаться на подъезде к городу и добираться дальше на такси.
В данный момент Утяшева и Воля внимательно изучают Португалию. Они побывали не только в столице – Лиссабоне – и курортном городке Синтра, но и заехали в небольшую деревеньку в горах, где покатались на лошадях и насладились местными пейзажами. Также знаменитости добрались до самой западной точки Евразийского континента – мыса Рока. Он омывается Атлантическим океаном. На видео, которые супруги опубликовали в интернете, видно, что Ляйсан порядком замерзла на этой локации и ее буквально сдувало ветром. А вот Павлу погода была ни по чем.
– Вот туда три с половиной тысячи километров никакой земли… – рассказал 42-летний Воля в ролике, показывая по сторонам. – А там – Америка…
Однако бывают моменты, когда звездному семейству хочется «заземлиться» и они все-таки снимают жилье. К примеру, в один из дней Утяшева и Воля вместе с друзьями арендовали шикарный трехэтажный особняк, где от души смогли насладиться комфортом.
Рубрика: Шоу-бизнес