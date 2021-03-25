Полная "дичка"! Утяшева и Воля путешествуют в доме на колесах

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе со своими детьми – восьмилетним сыном Робертом и шестилетней дочерью Софией – отправились в путешествие по Европе в «доме на колесах». Отпуском семья наслаждается уже несколько недель. Подробности – в материале Sobesednik.ru.

– Мы отправились в путешествие на… автодоме, – рассказала 36-летняя гимнастка в Instagram. – Вернее даже на четырех автодомах – с друзьями…

Ляйсан призналась, что в первый день поездки ощущала себя растерянной, но потом стала привыкать.

– Уже на второй день меня затянуло в эту романтику, а дети вообще в полном восторге, – говорит Утяшева. – Из очевидных прелестей – ночные посиделки под звездами у океана, гитара, костры, возможность посмотреть места, недоступные туристам… Местами полная «дичка». Бытовые плюсы тоже есть: кровать всегда с тобой, душ, туалет, даже плита есть, хоть все и в мини версии.