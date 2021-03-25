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Эксперт объяснил подорожание туров в Турцию в сентябре

Цены на путевки на турецкие курорты пошли вверх, виной тому туристы, которые перенесли свои несостоявшиеся туры на осень

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Фото: @Pixabay

В начале сентябре цены на путёвки в Турцию выросли, интересных горящих предложений – ни за день до вылета, ни за неделю, нет. В конце августа можно было купить путёвку на двоих на 7 дней в отель на завтраках или без питания в номере-студии за 30-32 тысячи рублей на двоих, от 33-34 тысяч рублей – путёвки в отели, работающие по системе «все включено».

В начале сентября такие интересные бюджетные предложения из систем бронирования исчезли. Путёвка на 7 дней в отель на завтраках обойдётся в 50 тысяч рублей на двоих, «все включено» стоит от 53 тысяч рублей на двоих.

– Это не турецкие отели подняли цены, мест в отелях хватает, – комментирует директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Мало мест в самолётах. Сейчас в Турцию летят люди, которые не смогли полететь в этом году или прошлом, и перенесли свои туры на сентябрь и октябрь. Оказалось, что таких туристов очень много.

Очевидно, что супердешёвых, горящих туров в страну Эрдогана этой осенью не будет, но, по словам эксперта, есть все основания полагать, что в октябре подешевеет Египет в связи с увеличением количества рейсов на курорты.

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