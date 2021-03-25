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МакSим заявила, что сомневается в важности детской вакцинации от COVID-19

Певица призналась, что ранее не была в числе тех, кто выступал за обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: скриншот

Певица МакSим, ранее выписанная после недель комы из красной зоны ковидного стационара, заявила в интервью Ксении Собчак, что у нее дважды останавливалось сердце.

Собчак спросила, поменялось ли у певицы отношение к вакцинопрофилактике в том числе в отношении ее детей: «Сашу и Машу ты привила бы, если бы сделали закон о прививках для детей?»

МакSим затруднилась ответить и призналась, что и до болезни не была в числе тех, кто выступал за обязательную вакцинацию от коронавируса:

«Сейчас я, честно, не знаю. Я очень нехорошо относилась к своему здоровью, но, если это касалось моих детей, то любой чих, любой насморк, то это сразу доктора и паника у мамы. Поэтому не знаю. До сих пор не знаю [стала бы их прививать] и боюсь этого»

Вместе с тем Марина Максимова заверила, что люди по сей день не представляют реальной ситуации по коронавирусу в стране: «Люди не знают реальных статистик. Потому что часто нам их не говорят и клиники должны сохранять свою репутацию. Есть какие-то завуалированные вещи. Картина не такая прекрасная».

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