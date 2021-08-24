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50% родителей детей до 17 лет привились от коронавируса

Среди бездетных россиян, согласно опросу SuperJob, привиты от ковида 44%

Фото: скриншот 1tv.ru

Исследовательский центр портала SuperJob подвел итоги опроса о вакцинации граждан РФ от коронавируса. Если верить ответам респондентов, то 56% россиян, имеющих детей в возрасте от 18 лет, получили прививку от коронавируса, пишет «Интерфакс».

Среди родителей детей до 17 лет вакцинацию от COVID-19 прошли 50% опрошенных.

У родителей в возрасте старше 65 лет доля привитых составляет 52%. Еще 17% таких респондентов планируют обратиться к медикам для получения специфической профилактики коронавируса.

Среди бездетных россиян привиты от ковида 44% опрошенных респондентов. Еще 8% из этой категории хотят вакцинироваться.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян с детьми пройти вакцинацию от коронавируса, поскольку новые штаммы ковида более агрессивны по отношению к подросткам.

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