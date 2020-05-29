"У Всевышнего отличное чувство юмора": певица МакSим впервые рассказала, почему впала в кому
Оказывается, девушка просто неудачно загадала желание с просьбой похудеть
38-летняя певица МакSим дала первое интервью после выхода из комы. Девушка предстала в программе "Осторожно, Собчак" и рассказала о своей трудной болезни. Выяснилось, что звезда сейчас весит чуть более 44 килограммов, чему очень рада. Однако, как она поняла после выздоровления, вся эта история приключилась с ней из-за неправильно сформулированного желания - она хотела похудеть, но понятия не имела, что для этого ей предстоит пережить.
– Я сейчас всем довольна, - с улыбкой поведала МакSим в интервью. - Лучше, конечно, приходить в форму каким-то другим способом, но надо, как я всегда говорю, правильно научиться мечтать. Здесь вот Всевышний меня услышал и у него отличное чувство юмора, по ходу дела...
Певица поблагодарила всех своих поклонников за поддержку, которая, по его словам, помогла ей выжить и оказаться в своём уме и прежней физической форме. Максим рассказала, как санитарки прибегали к ней в палату и показывали ей трогательные видео, чтобы подбодрить, повторяя "Ты будешь жить!" Но сама девушка не знала, будет ли у неё следующий день. За время болезни у Максим дважды останавливалось сердце и прогнозы были очень тревожные.
Лечащий врач певицы рассказал, что мутировавший вирус начал "бить" по совершенно здоровым молодым людям и медики не понимают, по какому принципу он поражает пациентов.
Сама Максим уверена, что официальная статистика не отражает всего ужаса происходящего в больницах и рассказала о переполнены палатах.
– Температура была 40, я не измеряла, но я сделала несколько тестов и все они были отрицательными, я думала, это простая простуда, - рассказала МакSим. - Я не помню ни концерта в Казани, ни вылета... Было чуть-чуть бредовое состояние...
Максим рассказала, что у неё образовались тромбы, и кислород на ИВЛ не поступал в лёгкие, поэтому её, еле живую, перевели в другую клинику. Срочно прилетела мама певицы, которой пришлось принимать все решения по поводу методов лечения дочери.
Риск того, что певица погибнет, был очень велик. После процедур у неё осталось множество шрамов на теле, а также осложнения, с которыми девушка борется до сих пор. Мама МакSим приглашала к ней священника, но до конца верила, что дочь выживет, хотя бы ради двоих детей.
– Я очень верю в Бога и верила, что Господь не допустит этого, - едва сдерживает слёзы Светлана Викторовна. - Мне бы хотелось, чтобы она жила и была здорова... И не забывала, кто спас её.
Максим рассказала, что во время комы у неё были видения потустороннего мира и она уже не боялась смерти. И в тот момент она услышала голос своего духовника, который сказал, что ей на тот свет ещё не пора. Так и случилось. Теперь Максим точно знает, что после смерти жизнь не заканчивается.