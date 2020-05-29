"У Всевышнего отличное чувство юмора": певица МакSим впервые рассказала, почему впала в кому

38-летняя певица МакSим дала первое интервью после выхода из комы. Девушка предстала в программе "Осторожно, Собчак" и рассказала о своей трудной болезни. Выяснилось, что звезда сейчас весит чуть более 44 килограммов, чему очень рада. Однако, как она поняла после выздоровления, вся эта история приключилась с ней из-за неправильно сформулированного желания - она хотела похудеть, но понятия не имела, что для этого ей предстоит пережить.

– Я сейчас всем довольна, - с улыбкой поведала МакSим в интервью. - Лучше, конечно, приходить в форму каким-то другим способом, но надо, как я всегда говорю, правильно научиться мечтать. Здесь вот Всевышний меня услышал и у него отличное чувство юмора, по ходу дела...