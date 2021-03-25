Состоялся первый релиз певицы МакSим после выписки из больницы

Певица МакSим, ранее пребывавшая в коме на фоне тяжелого течения коронавируса, впервые обновила свой репертуар на цифровых площадках после выписки из больницы. Но речь идет не о новой песне.

Трек «Заведи» звучал на дискотеках 2002 года в России и штамповался на пиратских кассетах. Но пираты презентовали его как новинку от группы t.A.T.u., хот дуэт отрицал принадлежность к этой композиции. Сама МакSим в то время уже было звездой, но лишь в Казани, где штурмовала сцены местных ночных клубов.

В некоторых пиратских сборниках подписывали исполнителей песни как «Тату feat. Maxi-M».

Позже, обретя популярность на российской сцене, МакSим исполняла этот хит с предысторией:

«Определенные нехорошие люди под названием пираты почему-то решили выпускать мою личную песню под названием “Тату”, когда я была еще совсем маленькой девочкой и не могла драться за свои права. А “Тату” еще не существовали на нашей эстраде. Тогда я ее написала».

Теперь песня доступна на всех цифровых площадках для легального прослушивания.