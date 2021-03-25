Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:47

Состоялся первый релиз певицы МакSим после выписки из больницы

Звезда решила официально выпустить песню из начала нулевых “Заведи”

Фото: скриншот

Певица МакSим, ранее пребывавшая в коме на фоне тяжелого течения коронавируса, впервые обновила свой репертуар на цифровых площадках после выписки из больницы. Но речь идет не о новой песне.

Трек «Заведи» звучал на дискотеках 2002 года в России и штамповался на пиратских кассетах. Но пираты презентовали его как новинку от группы t.A.T.u., хот дуэт отрицал принадлежность к этой композиции. Сама МакSим в то время уже было звездой, но лишь в Казани, где штурмовала сцены местных ночных клубов.

В некоторых пиратских сборниках подписывали исполнителей песни как «Тату feat. Maxi-M».

Позже, обретя популярность на российской сцене, МакSим исполняла этот хит с предысторией:

«Определенные нехорошие люди под названием пираты почему-то решили выпускать мою личную песню под названием “Тату”, когда я была еще совсем маленькой девочкой и не могла драться за свои права. А “Тату” еще не существовали на нашей эстраде. Тогда я ее написала».

Теперь песня доступна на всех цифровых площадках для легального прослушивания.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 часов назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 8 часов назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 9 часов назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 1 день назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 1 день назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 4 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Культура и ТВ 1 час назад

Валерий Леонтьев пожелал Ларисе Долиной интересных мужчин

Шоу-бизнес 1 час назад

"Азизу просто распяли": сестра откровенно рассказала об отношениях певицы с мужем

Шоу-бизнес 1 час назад

"Наследство Краснова стали пилить еще при жизни": любимый художник Пугачевой оставил внушительное состояние

Культура и ТВ 1 час назад

Валерий Магдьяш: Никулин был наивным, но не от глупого ума, а от открытости

Культура и ТВ 1 час назад

Чайковский – великий композитор, но Серебренников полюбил его не только за это?

Шоу-бизнес 2 часа назад

Лариса Рубальская: За свои песни денег никогда не брала

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Не могу без экстрима": у сына Джигарханяна в России сорвало "крышу"

Культура и ТВ 4 часа назад

Павел Прилучный: Мне тяжело оставаться наедине с самим собой

Культура и ТВ 6 часов назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Культура и ТВ 11 часов назад

Ученые получили Шнобелевскую премию мира за исследование о причинах появления бороды

Культура и ТВ 11 часов назад

Куда пойти на выходные 10-12 сентября

Шоу-бизнес 23 часа назад

Дарья Мельникова: Отдых с детьми – это просто другой вид работы

Культура и ТВ 1 день назад

Крейсер "Аврора" заинтересовал Бельмондо меньше, чем общежитие Галошной фабрики

Культура и ТВ 1 день назад

Скончался актер, сыгравший бойца Черешняка в фильме "Четыре танкиста и собака"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе

Культура и ТВ 1 день назад

С возвращением в "Матрицу": вышел первый трейлер новой части культового фильма

Шоу-бизнес 1 день назад

Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

Спорт 1 день назад

Клубный чемпионат мира по футболу FIFA не будет проводиться в Японии из-за COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика