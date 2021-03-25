Воду со свадьбы Моргенштерна продают в Сети за 8 тысяч рублей

Напомним, что эпатажный артист женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Ведущей свадьбы стала Ксения Собчак (которой сам Моргенштерн обещает дать интервью исключительно за большие деньги).

Для свадьбы специально был приготовлен торт весом 666 килограммов (такое же число красуется над бровью исполнителя).