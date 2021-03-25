Воду со свадьбы Моргенштерна продают в Сети за 8 тысяч рублей
Отмечается, что бутылка не целая
На сайте «ВКонтакте» появился лот с бутылкой воды со свадьбы рэпера Моргенштерна.
За бутылку просят 8 тысяч рублей. Продавец отмечает, что бутылка не целая. В руках держателя она появилась с корабля, на котором проходило торжество.
Напомним, что эпатажный артист женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Ведущей свадьбы стала Ксения Собчак (которой сам Моргенштерн обещает дать интервью исключительно за большие деньги).
Для свадьбы специально был приготовлен торт весом 666 килограммов (такое же число красуется над бровью исполнителя).
Теги: #Моргенштерн
Рубрика: Шоу-бизнес