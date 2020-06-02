Облачившись в леопардовые трусы, Моргенштерн заявил, что уважает Путина как коллегу по шоу-бизнесу

Алишер Моргенштерн, который, согласно опросу холдинга «Ромир», имеет в России самый высокий рейтинг доверия среди аудитории 14-21 год, дал интервью Дмитрию Гордону. На украинского телеведущего он вышел сам. Судя по всему, причиной послужил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну. Поскольку артист на Украину невъездной, а Гордону небезопасно приезжать в Россию и Белоруссию, интервью пришлось делать в Стамбуле.

Запрет СБУ на въезд для Моргенштерна не связан с позицией по украинскому вопросу или посещением Крыма. Его обвиняют в том, что он «пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических и психотропных веществ». Это решение российский артист пытается обжаловать в суде.

Алишер, облачённый во время интервью в леопардовые трусы, с удовольствием и с обилием матерщины рассказал Гордону о своих татуировках (самая дерзкая – «666» на лбу – из-за нежелания устраиваться на офисную работу), личной жизни, первом сексе и скандалах вокруг себя. Периодически плакал. Моргенштерну непонятно, почему нельзя материться, ведь это «самая яркая и эмоциональная часть языка». А вот политическая часть интервью оказалась провальной: на большинство вопросов артист не стал отвечать, заявляя, что «всё это ***** (фигня)» и «мне ***** (пофиг)».

Однако на вопрос об отношении к Путину успел сказать, что уважает его «как коллегу»: Моргенштерн считает, что президент выступает в публичном пространстве по законам шоу-бизнеса. В восторге он и от Владимира Зеленского, которого помнит также по телепроекту «Рассмеши комика». На претензии Гордона, публично разругавшегося с Александром Лукашенко, о том, что артист не отменил концерт в Минске в разгар протестов, Моргенштерн сказал, что приехал к своим фанатам, а не к Лукашенко. Отказ поддержать минский зал, скандировавший «Лукашенко в автозак», объяснил тем, что неразумно раздражать стоящего рядом киллера. В целом, сопротивление властям в любой стране он сравнил с попытками идти поперёк воли киллера.

При этом добавил, что «в Украине люди добрее, чем в Рашке. Наверное, потому что вас меньше ***** (трахали)». Выступать в Крым не поедет, но не по принципиальным соображениям, а поскольку хочет приезжать с концертами на Украину.

Моргенштерн также показал свою невесту Дилару Зинатуллину, с которой в день выхода интервью сыграл свадьбу.

Разговор набрал миллион просмотров за первые 17 часов.