Сегодня, в 13:41

Облачившись в леопардовые трусы, Моргенштерн заявил, что уважает Путина как коллегу по шоу-бизнесу

Кумир молодёжи ответил, чей Крым, сравнил политиков с киллерами и попросился выступать на Украину

Фото: YouTube, скриншот

Алишер Моргенштерн, который, согласно опросу холдинга «Ромир», имеет в России самый высокий рейтинг доверия среди аудитории 14-21 год, дал интервью Дмитрию Гордону. На украинского телеведущего он вышел сам. Судя по всему, причиной послужил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну. Поскольку артист на Украину невъездной, а Гордону небезопасно приезжать в Россию и Белоруссию, интервью пришлось делать в Стамбуле.

Запрет СБУ на въезд для Моргенштерна не связан с позицией по украинскому вопросу или посещением Крыма. Его обвиняют в том, что он «пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических и психотропных веществ». Это решение российский артист пытается обжаловать в суде.

Алишер, облачённый во время интервью в леопардовые трусы, с удовольствием и с обилием матерщины рассказал Гордону о своих татуировках (самая дерзкая – «666» на лбу – из-за нежелания устраиваться на офисную работу), личной жизни, первом сексе и скандалах вокруг себя. Периодически плакал. Моргенштерну непонятно, почему нельзя материться, ведь это «самая яркая и эмоциональная часть языка». А вот политическая часть интервью оказалась провальной: на большинство вопросов артист не стал отвечать, заявляя, что «всё это ***** (фигня)» и «мне ***** (пофиг)».

Однако на вопрос об отношении к Путину успел сказать, что уважает его «как коллегу»: Моргенштерн считает, что президент выступает в публичном пространстве по законам шоу-бизнеса. В восторге он и от Владимира Зеленского, которого помнит также по телепроекту «Рассмеши комика». На претензии Гордона, публично разругавшегося с Александром Лукашенко, о том, что артист не отменил концерт в Минске в разгар протестов, Моргенштерн сказал, что приехал к своим фанатам, а не к Лукашенко. Отказ поддержать минский зал, скандировавший «Лукашенко в автозак», объяснил тем, что неразумно раздражать стоящего рядом киллера. В целом, сопротивление властям в любой стране он сравнил с попытками идти поперёк воли киллера.

При этом добавил, что «в Украине люди добрее, чем в Рашке. Наверное, потому что вас меньше ***** (трахали)». Выступать в Крым не поедет, но не по принципиальным соображениям, а поскольку хочет приезжать с концертами на Украину.

Моргенштерн также показал свою невесту Дилару Зинатуллину, с которой в день выхода интервью сыграл свадьбу.

Разговор набрал миллион просмотров за первые 17 часов.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 недели назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Шоу-бизнес 9 минут назад

"Потеряла вес и впала в депресиию": Зарубина не может оправиться после ковида

Шоу-бизнес 11 минут назад

Ксения Собчак в подробностях рассказала, как прошла свадьба Моргенштерна

Культура и ТВ 3 часа назад

Акция "Первоклассный читатель" – 2021

Спорт 6 часов назад

Неделю в одной комнате. Ради встречи с Путиным призеры Олимпиады сядут на карантин

Спорт 7 часов назад

Российский легкоатлет Вдовин победил на паралимпиаде, поставив мировой рекорд

Шоу-бизнес 19 часов назад

Моргернштерн станцевал неприличный танец на своем бракосочетании

Шоу-бизнес 21 час назад

Моргенштерн заявил о планах стать президентом и обязать всех россиян любить жизнь

Шоу-бизнес 21 час назад

Ирина Грибулина: "Зрители много лет думали, что я жена Караченцова"

Культура и ТВ 1 день назад

Под Тулой закрыли фестиваль поэзии из-за участия в нем открытой лесбиянки Оксаны Васякиной

Культура и ТВ 1 день назад

Группа "Тараканы!" выпустила анимационный клип о больной раком женщине и ее сыне

Культура и ТВ 1 день назад

"Девы": ключевой урок детских трагедий

Спорт 1 день назад

Россиянин получил золото в толкании ядра на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Шоу-бизнес 1 день назад

"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом

Культура и ТВ 1 день назад

"Не говорите, что я болен, скажите, что репетирую": Иван Краско идёт на поправку

Туризм 1 день назад

Не Турцией единой. Топ-5 самых бюджетных направлений отдыха в сентябре

Туризм 2 дня назад

Кабо-Верде - наш?

Шоу-бизнес 2 дня назад

Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика