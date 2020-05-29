Рэпер Моргенштерн накануне сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Начало торжеств состоялось на набережной напротив Москва-Сити. После торжества продолжились на корабле, на котором красовалась надпись «Алишер и Дилара».

Также известно, что на свадьбу был заказан торт весом 666 кг и высотой 166,6 см. На свадьбе было замечено множество звезд российского шоу-бизнеса, а ведущей мероприятия стала известная российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак. К слову, именно Собчак в своем телеграм-канале по горячим следам в малейших подробностях рассказала, как проходило торжество.

«Отвела вчера свадьбу Моргена с Диларой (красотка!), поспала, отдохнула, имею сказать следующее.

Во-первых, формат супер. Во-вторых, молодые тусуют совершенно не так, как мы. Не хуже, не лучше, нельзя сказать, что они веселее или наоборот - просто другие, просто по-другому.

Ключевых отличия два: скорость включения и приоритет.

Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит). Было кайфово, но народ надо было обязательно раскачивать. К тебе приходили гости, они постепенно входили в определённое настроение, им подносили шампанское, они усерднее входили в определённое настроение, и вот когда они уже окончательно разгуливались, начинался шабаш и веселье, которое не заканчивалось до утра или до последнего упавшего могиканина: караоке, песни, пляски, медведи, цыгане и лучшие хиты ВИА «Тимур Юнусов».

Сейчас иначе, другая немножко тема: люди включаются в любой момент. Никого не надо раскачивать. Сказано, что начало вечера в 19:30 - все, начало вечера в 19:30, вот вам музыка, вот вам конкурс, извольте пожалуйста танцевать и веселиться. И все реально сразу готовы броситься танцевать и веселиться.