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Ксения Собчак в подробностях рассказала, как прошла свадьба Моргенштерна

Собчак по горячим следам поделилась эмоциями от свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной

Фото: instagram.com

Рэпер Моргенштерн накануне сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Начало торжеств состоялось на набережной напротив Москва-Сити. После торжества продолжились на корабле, на котором красовалась надпись «Алишер и Дилара».

Также известно, что на свадьбу был заказан торт весом 666 кг и высотой 166,6 см. На свадьбе было замечено множество звезд российского шоу-бизнеса, а ведущей мероприятия стала известная российская журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак. К слову, именно Собчак в своем телеграм-канале по горячим следам в малейших подробностях рассказала, как проходило торжество.

«Отвела вчера свадьбу Моргена с Диларой (красотка!), поспала, отдохнула, имею сказать следующее.

Во-первых, формат супер. Во-вторых, молодые тусуют совершенно не так, как мы. Не хуже, не лучше, нельзя сказать, что они веселее или наоборот - просто другие, просто по-другому.

Ключевых отличия два: скорость включения и приоритет.

Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит). Было кайфово, но народ надо было обязательно раскачивать. К тебе приходили гости, они постепенно входили в определённое настроение, им подносили шампанское, они усерднее входили в определённое настроение, и вот когда они уже окончательно разгуливались, начинался шабаш и веселье, которое не заканчивалось до утра или до последнего упавшего могиканина: караоке, песни, пляски, медведи, цыгане и лучшие хиты ВИА «Тимур Юнусов».

Сейчас иначе, другая немножко тема: люди включаются в любой момент. Никого не надо раскачивать. Сказано, что начало вечера в 19:30 - все, начало вечера в 19:30, вот вам музыка, вот вам конкурс, извольте пожалуйста танцевать и веселиться. И все реально сразу готовы броситься танцевать и веселиться.
Фото: Instagram Ксении Собчак

Тумблер «вкл - выкл» щёлкает в одну секунду. Вкл - и ты идёшь тусить, угорать, прыгать в торт, прыгать на руки людям, орать, вести себя как рок-звезда семидесятых и устраивать лютый дикий трэш. Это невероятной энергетики история. Но потом праздник заканчивается, музыка отключается, тумблер переключается на выкл - и вот ты уже спокойный, танцпол пустеет, все разошлись по своим норкам и постелькам, и ты тоже едешь к себе совершенно спокойный и без чувства сожаления.

Второй момент - приоритеты - касается еды. У организаторов нет такой темы, что всех надо накормить глобально и с хитрецой извернуться. Ну то есть да, закуски и запивка есть, конечно, но люди приходят за тусовкой, движухой, зрелищем. И главные бюджеты тратятся именно на это.

Алкоголь может быть паршивым: сойдет даже какой-нибудь сладкий просекко, который даже на дне рождения какой-нибудь Лены Лениной считался бы зашкваром. То есть дороговизна алкоголя, ужин от Мухина, цветы Dior от Друяна - все то, что было важно в нулевых — это все нафиг никому не нужно. А вот визуал - да, визуал это большая история. Тем более, что его можно фотографировать, инстаграмить и фильтровать.

А, и ещё один момент. Дресс-код. Мы всегда к нему относились с огромным вниманием, стилисты рыли бутики, парикмахеры придумывали прически. Я и в этот раз подошла с таким же пылом: в первой части вечера была в винтажной Escada с винтажными клипсами, с начесом, это зашло на ура. Но в итоге дресс-код на свадьбе выдержали четыре человека: я, Моргенштерн, Дилара и блогер Джарахов, а остальные - в чём пришлось. И это тоже показательно.

А вообще, давно я так не веселилась - чтобы все закончилось ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков. Праздник удался. Ставлю 10 / 10», - пишет Собчак в своем авторском телеграм-канале.

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