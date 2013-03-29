Запашный рассказал, как Стивен Сигал сделал ему романтичный массаж в ресторане

Об инциденте, который произошел между известным актером и дрессировщиком Аскольдом Запашным, поведал в Instagram его брат - Эдгар.

-Слушайте историю: Сидит мой брат Аскольд в ресторане с Сигалом, и разговаривают о «мире во всем мире» и тут у брата резко сводит ногу (бицепс ноги), и он резко меняется в лице, но старается продолжать разговор!

По словам Запашного, актер сразу заметил, что с дрессировщиком что-то не то.

-Брат признался. И тут, Звезда мирового кинематографа встаёт со своего места, подходит к брату, встаёт на колено и начинает делать массаж ноги Аскольду! Две мысли в голове моего брата: 1- он раньше и представить себе не мог, что когда-то познакомится с кумиром своей молодости, а он тут ещё и массаж ему делает в ресторане 2- вот где эта вся пресса,когда она так нужна.

Эдгар Запашный опубликовал пост на русском и английском языках, сопроводив его хэштегом #нежизньаромантика и #суперзвезда. Запись иллюстрирует видеоролик со встречи Сигала и братьев Запашных в цирковом зале. Возможность оставлять комментарии под этим постом отключена.

Напомним, в 2015 году голливудский актер получил российский паспорт, после чего переехал на Рублевку и стал политиком. Сигал вошел в состав партии Захара Прилепина “За правду” и даже стал главой ее Подмосковного отделения. В начале июля отделение было ликвидировано (в рамках процесса слияния с партией “Справедливая Россия”).