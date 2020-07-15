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"В парламенте Германии доктора наук, а у нас - артисты и спортсмены": в сети критикуют звезд шоу-биза, стремящихся в Госдуму

Среди артистов россияне отметили только Сергея Зверева, чей "одиночный пикет не дал китайцам построить завод на Байкале".

Фото: Агентство "Москва"

Вчера был последний день, когда ЦИК принимал документы кандидатов на выборы в Госдуму. По традиции, в нижнюю палату парламента баллотируется немало звезд шоу-бизнеса - музыканты, артисты, циркачи и стилисты. 

Так, певица Виктория Дайнеко является лидером федерального списка появившейся в 2019-м году партии «Зеленая альтернатива», которая позиционирует себя как природоохранная партия, чья цель - борьба с переизбытком мусора в России.

С похожими лозунгами выступает стилист, шоумен и певец Сергей Зверев - его выдвигает партия «Зеленые». Периодически кандидат устраивает одиночные пикеты. Два года назад выходил на Красную площадь, выступая против строительства завода на берегу озера Байкал. По словам Зверева, так он заботится о родном крае: стилист родился в Култуке под Иркутском.

А в подмосковном 122-м округе в Одинцово от «Единой России» баллотируется Денис Майданов. Ранее округ представляла телеведущая Оксана Пушкина, но не захотела идти на новый срок.

Певица Татьяна Буланова баллотируется от партии «Родина» в петербуржском 216-м округе, Анатолий Вассерман, многократный победитель интеллектуальных телеигр, тоже решил попробовать силы на выборах в Госдуму - в мае 2021-го он вступил в партию «Справедливая Россия - За правду», но на голосование идет самовыдвиженцем.

В Ижевске от «Справедливой России» избирается худрук Большого Московского цирка дрессировщик Аскольд Запашный. Еще один известный человек, стремящийся попасть в нижнюю палату парламента - народный артист России Дмитрий Певцов, самовыдвиженец от 200-го округа в Москве.

Некоторые «звезды» использовали избирательную кампанию для того, чтобы попиариться. Участвуя в праймериз «Единой России» в Ивановской области, вновь в центре внимания оказалась бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова. Выборы она, впрочем, проиграла.

В соцсетях такой широкий спектр пожелавших власти звезд шоу-биза вызывает негодование и непонимание – что они-то забыли в Госдуме?

«В парламенте Германии доктора наук, а у нас сплошные артисты и спортсмены. А потом удивляемся, чего же это у нас так, а у них лучше», - пишет читатель.

«Надо ввести статью в УК РФ - если ты заявлен в списке партии, партия прошла, а потом ты не стал депутатом - срок, года 3 (я не кровожадный). А то наберут всяких «паровозов», на их популярности въедут в Госдуму, а потом эти «паровозы» отказываются и уступают места тютькиным, которые при ближайшем рассмотрении оказываются теми же функционерами, которые привели страну в нынешнее печальное положение. «За обман избирателей» будет называться статья», - предлагает россиянин.

«Особенно страдает любовью к таким кандидатам из певцов, спортсменов, актеров «ЕдРо»!» - считает москвич.

«Народ, не голосуйите за этих фанерщиков!» - призывает экономист.

«А почему там нет ученых, работяг, инженеров? Да потому что начнут задавать власти конкретные вопросы и поднимать конкретные проблемы! Власти этого не нужно. А что певичка или спортсменка?.. Ума не много. Рот открывай на сцене. А в думе жми кнопку одобрямс», - уверен пенсионер.

«Это просто капец! Мало нам неэффективных управленцев, так и эти ещё лезут», - возмущен уралец.

«Какой толк от представителей шоу-бизнеса? Никакого! Или кто-то из них знает реалии жизни работяг, нищих пенсионеров? Увы, они далеки от этого, а рвутся к льготам, к большой пенсии и той же известности», - предполагает учитель.

«Единственный, кто действительно что-то сделал, после чего все зашевелились - это Зверев. Действительно после его пикета, китайцам не дали построить завод. Остальные - пыль на стекле», - рассказывает житель Иркутска.

«К примеру, Дайнеко там даже слушать не будет никто, будет как школота там болтаться, хотя цели благие», - считает читатель.

«А у думцев жизнь - так бы жил любой! Хороший оклад (20 средних зарплат, 50 пенсий), служебная квартира, лимузин с водителем, хорошо оплачиваемые помощники, загранкомандировки за госсчет и многое другое. А ответственности за депутатскую деятельность – НИКАКОЙ!» - пишет россиянин.

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