"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах
Известная российская телеведущая Елена Летучая проводит отпуск в компании мужа, предпринимателя и юриста Юрия Анашенкова
Как оказалось, именно в этот период семейная пара отмечает 5-летие совместной жизни, в честь чего артистка и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram довольно интересный снимок.
На новом фото Летучая позирует в экстравагантном розовом купальнике на берегу моря с бокалами шампанского в руках. При этом телеведущая сразу отметила, что игристое вино в столь ранний час появилось в кадре не просто так, а как раз в честь годовщины с любимым супругом.
«5 лет. Начинаем праздновать», - написала телеведущая, тегнув в посте и второго «виновника торжества».
Многочисленные подписчики телезвезды сразу же принялись оставлять под публикацией комментарии, в которых поздравляют семейство с этой важной датой, желают здоровья, счастья, любви и взаимопонимания. Между тем, многие из пользователей проигнорировали не только важный для Елены Летучей день, но и все остальное, заострив внимание лишь на фигуре телеведущей и купальнике, который едва прикрывает соблазнительный бюст знаменитости.
«Поздравляю»;
«Красивая фигура»;
«Ох Елена, сочная вкусняшка»;
«Какие формы, браво!»;
«Какие мячики»;
«Клевый купальник»;
«Все прекрасно, но грудь вот-вот выпрыгнет, или так и задумывалось»;
«Елена купальник тебе идет на фигуре твоей смотрится сексуально, и груди у тебя классные, красавица»;
«Класс купальник, эротичное фото, но с нотками аристократизма, не всем дано! В общем, харизма - обожаю таких людей.
Фигура, грудь натуральная, восхитительная», - пишут подписчики.
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Рубрика: Шоу-бизнес