"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах

Многочисленные подписчики телезвезды сразу же принялись оставлять под публикацией комментарии, в которых поздравляют семейство с этой важной датой, желают здоровья, счастья, любви и взаимопонимания. Между тем, многие из пользователей проигнорировали не только важный для Елены Летучей день, но и все остальное, заострив внимание лишь на фигуре телеведущей и купальнике, который едва прикрывает соблазнительный бюст знаменитости.