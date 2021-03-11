Еле выжила: Летучая рассказала о мучениях после коронавируса

Главная «ревизорро» страны отправилась на восстановление здоровья в Испанию и осталась довольна европейским обслуживанием. Похоже, на этот раз фонарик и белые перчатки ей не понадобились.

Телеведущая Лена Летучая недавно перенесла COVID-19, вирус выбил её из рабочей колеи на целый месяц. При относительно невысокой температуре болезнь сопровождалась такими симптомами, как слабость, жуткие мигрени и обильное потоотделение.

«Я болела 3 недели и ещё неделю была в таком состоянии, что не могла даже выйти из дома. Ощущения ужасные – нет сил ничем заниматься, но и уснуть не получается», – описывает последствия перенесённой болезни Летучая.

Спустя 3 месяца после болезни Елена всё ещё чувствовала недомогание, мучилась бессонницей и поправилась на несколько килограммов от назначенных ей гормональных препаратов.

Фото: Instagram

Сейчас она проходит очищающую детокс-программу в одном из лучших отелей Аликанте, постепенно возвращает в свою жизнь спорт и дышит морским воздухом.

Судя по последней фотографии в Instagram, Лена идёт на поправку: лицо смотрится свежим, а фигура в обтягивающей форме, демонстрирующей пресс, выглядит совершенно. Похоже, от лишних килограммов не осталось и следа.

Анна Дубиницкая.