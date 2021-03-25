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Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки после выхода из комы

Сообщается, что врачи запретили певице напрягаться, поэтому пока она больше лежит

Фото: Global Look Press

Еще недавно многочисленные поклонники российской певицы МакSим не находили себе места и ежедневно тревожились о ее будущем. Причем известия с момента ее госпитализации в июне с подозрением на коронавирус приходили весьма пугающие. Дело дошло даже до искусственной комы и подключения к аппарату ИВЛ.

Между тем в начале этой недели фанатов артистки «обработали» информацией о том, что она вышла из комы и идет на поправку. Так, уже в 10 августа исполнительница была переведена из реанимации в обычную палату и даже самостоятельно вышла на связь с поклонниками через социальные сети.

Сейчас же представитель артистки рассказывает о том, что ее восстановление продолжается. «Сейчас она восстанавливается, врачи запретили ей напрягаться, поэтому больше лежит», – рассказала она о том, как происходит выздоровление после нескольких недель в коме. Немногим ранее также стало известно о том, что МакSим после прихода в сознание начала делать первые шаги, которые, к слову, тоже даются ей непросто.

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