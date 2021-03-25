Ольга Бузова снова примерила образ Мэри Дэви Христос

Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram объявила о новом шоу-перформансе «Вот она я!». Пост певица сопроводила фото афиши. На ней Ольга предстала в образе то ли святой, то ли монахини: на голове - венец, над головой лучи и сияние, на белых одеждах заметен крест.

Sobesednik.ru уже писал о том, что Бузова активно использует на сцене жест Марии Дэви Христос, афиша нового шоу также отсылает к этому образу — женщины, которая сама себя объявила богиней. Ранее Бузова использовала образ богини для съемок женского журнала.

Ольга пообещала «театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видео-инсталляциями, заверив, что ее грандиозным планам никто не сможет помешать. Напомним, что прошлое шоу звезды «Принимай меня!» за 30 миллионов рублей, назвали провальным.