"Продала душу дьяволу": Ольга Бузова повторила жест поклонения сатане

Поклонники решили, что певица и телеведущая является последовательницей сатанизма.

Фанатов Ольги Бузовой давно будоражат странные знаки, которые она показывает на сцене. Ведущую «Дома-2» подозревают то в увлечении оккультными религиями, то в причастности к масонской ложе… Очередной виток обсуждения начался сейчас, после видео, на котором Ольга крестится — она очерчивает в воздухе треугольник через левое плечо, а затем на какое-то время неподвижно замирает.

Видео выложил телеграм-канал, который начал активно «стебаться» на тему того, что у Ольги настолько скудный мозг, что она даже не в курсе, как надо креститься. В ответ на это подписчики телеграм-канала нашли архивное видео с проекта «Форт Боярд», где Ольга повторяет странный обряд перед тем, как начать выполнять опасное задание.

«Недавно мы обратили внимание на то, как странно крестится Ольга Бузова, после чего понеслись шутки, что она просто не умеет это делать. Всё она умеет. Подписчики прислали фрагмент "Форт Боярд" с участием Оли. На стрессе перед испытанием она снова, уже непроизвольно показывает свои сатанинские знаки. Жутко, если честно», – подписал видео телеграм-канал «Только никому».

В «обряде» на видео есть и таинственный треугольник, и поднятие двух пальцев вверх, и даже движение руками из трека «Мало половин».

Если погуглить значение символа «два пальца вверх, один в сторону», то примерно так выглядит жест поклонения Бафомету – дьявольской жрице, супруге сатаны. Ольга его немного видоизменила, но он успел примелькаться, поскольку активно используется во всех ее шоу и вызывает вопросы у поклонников.

Фото: Global Look Press

Учитывая, что звезда использует спорный жест с термином «Мои люди», большой вопрос, куда зазывает поклонников Бузова, на которую бешеная популярность обрушилась очень резко и стала феноменальной...