"Как же любовь?" квартира солиста "Иванушек" в Черногории выставлена на продажу

Казалось бы, в деле с наследством скончавшегося четыре года назад экс-солиста «Иванушек international» Олега Яковлева поставлена точка. Подруга певца, журналистка Александра Куцевол пыталась доказать в российском суде, что она состояла с артистом в официальном браке. Но все ее попытки оказались тщетными. Не смогла Александра и оспорить завещание, оформленное Олегом на своего университетского друга Романа Радова.

Куцевол же не досталось ничего. Поэтому ей пришлось покинуть 100-метровую резиденцию экс-Иванушки в Москве, где она жила последние четыре года и за которую отчаянно боролась в судах.

При переезде Александра прихватила с собой всю мебель, картины и антиквариат, долго и любовно собираемый Яковлевым. Что очень огорчило родственников.

– Олег очень любил красивые вещи, – говорит Роман Радов. – У него был серебряный сервиз стоимостью около полумиллиона рублей. Собирал Олег и картины. Например, у него были четыре полотна от известного художника Рустама Хамдамова, стоимостью 400 тысяч каждое. Были и другие ценные вещи. Мебель из красного дерева, иконы. Техника. Саша забрала все. Даже домофон и сломанную духовку.