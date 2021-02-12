"Как же любовь?" квартира солиста "Иванушек" в Черногории выставлена на продажу
Анна Калашникова первой узнала о том, что жилье арсиста за границей выставлено на продажу
Казалось бы, в деле с наследством скончавшегося четыре года назад экс-солиста «Иванушек international» Олега Яковлева поставлена точка. Подруга певца, журналистка Александра Куцевол пыталась доказать в российском суде, что она состояла с артистом в официальном браке. Но все ее попытки оказались тщетными. Не смогла Александра и оспорить завещание, оформленное Олегом на своего университетского друга Романа Радова.
Куцевол же не досталось ничего. Поэтому ей пришлось покинуть 100-метровую резиденцию экс-Иванушки в Москве, где она жила последние четыре года и за которую отчаянно боролась в судах.
При переезде Александра прихватила с собой всю мебель, картины и антиквариат, долго и любовно собираемый Яковлевым. Что очень огорчило родственников.
– Олег очень любил красивые вещи, – говорит Роман Радов. – У него был серебряный сервиз стоимостью около полумиллиона рублей. Собирал Олег и картины. Например, у него были четыре полотна от известного художника Рустама Хамдамова, стоимостью 400 тысяч каждое. Были и другие ценные вещи. Мебель из красного дерева, иконы. Техника. Саша забрала все. Даже домофон и сломанную духовку.
Сторонники Саши уверяют, что она вывезла мебель исключительно из благих побуждений.
Мол, Куцевол мечтает сохранить память Олега и создать музей его имени.
Вот только друзья и близкие со стороны наследников не очень-то верят в эту историю. Певица и актриса Анна Калашникова на днях испытала очередной шок.
– На днях во время отдыха в Черногории я увидела растяжку, которая висела прямо на квартире Олега, – рассказала Sobesednik.ru Анна Калашникова. – Это было официальное объявление о продаже.
Я не знаю, действительно ли это тот объект, но адрес и метраж совпадают. Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке. Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами.
При желании Саша могла бы показать пример. И устроить музей там. Но вместо этого она продает эту квартиру. Мне кажется, это выглядит несколько лицемерно. Как же любовь? Как же память об Олеге, которую она так хочет сохранить?»
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