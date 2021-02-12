Сегодня, в 9:58

"Как же любовь?" квартира солиста "Иванушек" в Черногории выставлена на продажу

Анна Калашникова первой узнала о том, что жилье арсиста за границей выставлено на продажу

Фото: Global Look Press

Казалось бы, в деле с наследством скончавшегося четыре года назад экс-солиста «Иванушек international» Олега Яковлева поставлена точка. Подруга певца, журналистка Александра Куцевол пыталась доказать в российском суде, что она состояла с артистом в официальном браке. Но все ее попытки оказались тщетными. Не смогла Александра и оспорить завещание, оформленное Олегом на своего университетского друга Романа Радова.

Куцевол же не досталось ничего. Поэтому ей пришлось покинуть 100-метровую резиденцию экс-Иванушки в Москве, где она жила последние четыре года и за которую отчаянно боролась в судах.

При переезде Александра прихватила с собой всю мебель, картины и антиквариат, долго и любовно собираемый Яковлевым. Что очень огорчило родственников. 

– Олег очень любил красивые вещи, – говорит Роман Радов. – У него был серебряный сервиз стоимостью около полумиллиона рублей. Собирал Олег и картины. Например, у него были четыре полотна от известного художника Рустама Хамдамова, стоимостью 400 тысяч каждое. Были и другие ценные вещи. Мебель из красного дерева, иконы. Техника. Саша забрала все. Даже домофон и сломанную духовку.

"Малахов – страшный лицемер!" Продюсер Олеся Сазыкина заступилась за вдову Олега Яковлева

Сторонники Саши уверяют, что она вывезла мебель исключительно из благих побуждений.

Мол, Куцевол мечтает сохранить память Олега и создать музей его имени.

Вот только друзья и близкие со стороны наследников не очень-то верят в эту историю. Певица и актриса Анна Калашникова на днях испытала очередной шок.

– На днях во время отдыха в Черногории я увидела растяжку, которая висела прямо на квартире Олега, – рассказала Sobesednik.ru Анна Калашникова. – Это было официальное объявление о продаже.

Я не знаю, действительно ли это тот объект, но адрес и метраж совпадают. Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке. Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами.

При желании Саша могла бы показать пример. И устроить музей там. Но вместо этого она продает эту квартиру. Мне кажется, это выглядит несколько лицемерно. Как же любовь? Как же память об Олеге, которую она так хочет сохранить?»

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 14 часов назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 1 день назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 3 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 3 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Спорт 20 минут назад

"Непорядочный человек и просто лузер": Губерниев поставил на место американца на Олимпиаде

Туризм 32 минуты назад

"Наших не вывозите, они еще не накупались": в сети обсуждают лесные пожары в Турции

Спорт 37 минут назад

Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады по теннису, отомстив за Медведева

Спорт 1 час назад

Промежуточные итоги игр. У России уже 10 золотых медалей на Олимпиаде, а ещё 21 бронза и серебро

Спорт 1 час назад

Рылов и Бацарашкина – двукратные! Новый день Олимпиады начался двумя золотыми медалями и допинг-скандалом

Шоу-бизнес 7 часов назад

Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице

Туризм 14 часов назад

"Что за монополия? Чтобы цены лупить?" В сети недовольны, что добро на полеты в Египет дали одной авиакомпании

Культура и ТВ 14 часов назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Культура и ТВ 15 часов назад

Куда пойти на уик-энд

Культура и ТВ 15 часов назад

Бастрыкин требует проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Спорт 17 часов назад

Золотые уколы: Российские рапиристки стали лучшими на Олимпиаде

Шоу-бизнес 18 часов назад

Земфира выпустила светлый альбом "Ах" после депрессивного "Бордерлайна"

Спорт 20 часов назад

Россиянки завоевали золото в командном турнире по фехтованию, несмотря на травму

Спорт 21 час назад

Польская спортсменка призналась в своей ориентации во время награждения на Олимпиаде

Спорт 21 час назад

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, разрушив планы на российский полуфинал

Спорт 22 часа назад

Джокович прошел в полуфинал Олимпиады, отдав Нисикори всего два гейма

Спорт 23 часа назад

Российскому полуфиналу Олимпиады быть? Хачанов обыграл Умбера, теперь очередь Медведева

Культура и ТВ 23 часа назад

Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика