"Малахов – страшный лицемер!" Продюсер Олеся Сазыкина заступилась за вдову Олега Яковлева

Прошло ровно четыре года с того дня, как в одной из московских больниц скончался экс-участник группы «Иванушки» Олег Яковлев. Накануне этой даты вокруг вдовы артиста Александры Куцевол вспыхнул очередной громкий скандал. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» ее обвинили в мошенничестве по отношению к простой российской пенсионерке. Продюсер Олеся Сазыкина, которая в прошлом, как и Куцевол, работала на телеканале Муз-ТВ, высказала Sobesednik.ru свое мнение по поводу сложившейся ситуации.

На программе пенсионерка из Красноярска Галина Цой заявила, что в ноябре 2020-го года ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Этот человек сообщил, что на имя Галины кто-то пытается взять кредит на сумму 260 тысяч рублей. Пенсионерке был дан совет самой взять в банке эту сумму и перевести ее на определенный счет. Она согласилась. Как выяснилось позже, по словам Галины, этот счет принадлежал ИП Александры Куцевол и поэтому пенсионерка думает, что именно вдова Олега Яковлева и присвоила себе эти деньги. В студии шоу разгорелся настоящий словесный пожар. Большая часть экспертов поверила в то, что Куцевол может оказаться аферисткой. Однако Олеся Сазыкина, которой свое время также предъявили громкие обвинения на программе у Малахова, считает, что Александру могли просто-напросто оклеветать для рейтингов.

– Сильных людей всегда называют либо убийцами, либо мошенниками, либо психически больными, – сетует Олеся. – Саше на программе было предъявлено громкое обвинение. Но с таким же успехом Куцевол может сказать, что Андрей Малахов до нее домогался. Тут тоже доказательств ноль.

Мне очень жалко родителей Саши, потому что корреспонденты Малахова начинают приезжать и к ним, доставать их. Я думаю, что пенсионерке, пришедшей на этой программу, могли просто заплатить деньги за то, что она обвинила Сашу в мошенничестве. Мы прекрасно понимаем, что это ток-шоу, тут нет правых и виноватых!

Сазыкина также обвинила Андрея Малахова в предвзятости, так как на программе он явно был против Александры.

– Он ее обзывал, оскорблял, хотя самой Саши не было в студии. Ни один ведущий такого не должен себе позволять. Малахов просто делает все для того, чтобы Саша сама пришла на его шоу. А она – кремень, никак не соглашается, хоть он ее давно зовет, – продолжает наша собеседница. – Я думаю, что Куцевол надо просто объявить ему большую сумму за съемки, прийти на программу, а потом купить себе хорошую квартиру и жить спокойно. Иначе Малахов от нее не отстанет. Он будет и дальше прибегать к различным методам, чтобы опорочить личность Саши.

Понимаете, если бы Куцевол была любовницей или дочерью какого-нибудь влиятельного бизнесмена, Малахов бы к ней подлизывался. Он – страшный лицемер, всегда понимает, где он может выиграть, а где проиграть.

По словам Сазыкиной, самое печальное во всей этой ситуации то, что после смерти Олега от Александры отвернулись все ее знакомые из шоу-бизнеса, а также бывшие коллеги, с которыми она когда-то работала на телеканале Муз-ТВ.

– Те же самые «Иванушки» говорили, что будут помогать ей финансово, но никто не помогает, – вздыхает Олеся. – А те люди, которые когда-то с ней работали, сейчас просто вытирают об нее ноги. Саша, точно так же как и я, когда-то работала на Муз-ТВ, когда этим каналом руководил Игорь Крутой. Мы все были одной командой, друг за друга. Но потом из-за определенных обстоятельств весь этот коллектив с телеканала ушел, так как сменилось руководство. А кого-то и вовсе «ушли».

Так вот, теперь некоторые старые Муз-ТВшники как раз работают у Малахова. Получается, эти люди допустили этот эфир. Вот так! Все борются за рейтинги, а что было в прошлом, этим людям уже не важно!