Бородина в Турции забыла о разводе, а Подольская в Греции получила травму
Российские звезды на отдыхе не обходятся без приключений
Сезон отпусков в самом разгаре. Звезды шоу-бизнеса не теряют возможности отдохнуть и набраться сил. Где сейчас отдыхают артисты и как проходит их отпуск – в подборке Sobesednik.ru.
Кирокоров готовит своих детей к Олимпийским играм.
В июле поп-король Филипп Киркоров отправился в Грецию вместе со своими детьми – девятилетними Аллой-Викторией и Мартином. В этой стране у певца есть своя роскошная вилла. Еще в прошлом году наследники артиста начали заниматься серфингом, а сейчас они уже смело бороздят волны. Несколько дней назад певец похвастался их достижениями на своей странице в сети.
– Можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на моих детей, когда рассекают воду с огнем в глазах!, – похвастался 54-летний Филипп. – В канун Олимпийских игр ставим свои личные рекорды. А кто знает, может, поедем поддерживать моих ребят на Олимпиаде в будущем, учитывая, что серфинг стал официальным Олимпийским видом спорта.
На данный момент Филипп Грецию уже покинул. Но путешествовать певец продолжает. Сейчас он находится в Нью-Йорке. Артист поделился видео, как он прогуливается по Таймс-сквер в компании ди-джея Кати Гусевой, с которой, кстати, многие ему приписывают романтические отношения.
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Тодоренко встретилась с Сарой Джесикой Паркер
Недавно телеведущая Регина Тодоренко отметила свой 31-й день рождения. В честь праздника ее муж певец Влад Топалов подарил ей поездку в Нью-Йорк. Пара узнала, что в этом городе как раз проходят съемки нового сезона всеми любимого сериала «Секс в большом городе». Влад и Регина решили во что бы то ни стало увидеть мировую звезду. Они записали обращение к мировой звезде в интернете, а также решили к этому подключить своих подписчиков. Звезды попросили своих поклонников написать об их желании встретиться на страничке самой Сары. Несмотря на множество обращений к актрисе от подписчиков Тодоренко и Топалова, Паркер никак на их просьбу не отреагировала. Однако Регина и Влад в Нью-Йорке ее все же встретили.
– На обед Влад пригласил меня в ресторан «Бальтазар», – поделилась Тодоренко. – Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ЕЕ, такую красивую и энергичную!
Однако к своему кумиру Регина подойти постеснялась.
– Я знаю, что мы еще встретимся, возможно, где-то на ковровой дорожке кинофестиваля, а, возможно, за чашкой кофе, и обязательно сделаем селфи, – выразила надежду телеведущая.
Подольскую ужалила медуза
Владимир Пресняков и Наталья Подолськая вместе со своими детьми проводят отпуск на полуострове Халкидики в Греции. На отдыхе звездная пара отметила девять месяцев с рождения их второго сына Ивана.
– Наши достижения – сидим, стоим, ползаем, сводим с ума своей улыбкой на два зуба (и два сверху идут), кушаем, спим, – сообщила 39-летняя Подольская. – Еще раз хочу высказать свое мнение. Если хотите второго ребенка, не сомневайтесь, решайтесь! Это космос! Это любовь без стресса, без суеты. Вы уже все знаете, все прошли с первым и даже бессонные ночи вас не удивят. Вы подстроитесь. И путешествовать не стоит бояться. Главное все продумать и быть настроенной на то, что все будет очень хорошо. От настроения зависит очень многое. И малыши очень чувствуют именно мамин настрой, не говоря уже о том, какие рывки в развитии делаю малыши.
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Однако отпуск Натальи все же не прошел без приключений. Артистка опубликовала фото, на котором на ее ноге красуется довольно внушительное красное пятно.
– И даже ожог от медузы не испортит мне отдых, – внесла ясность артистка. – Пятно на ноге, конечно, ужасающее. Оно пройдет же, правда?
Бородина снимает виллу за 140 тысяч рублей в сутки
Ксения Бородина сейчас проходит сложный жизненный этап. Телеведущая разводится со своим мужем Курбаном Омаровым. Однако это не мешает ей наслаждаться отдыхом в Турции вместе с друзьями, мамой и дочками – пятилетней Теоной и 12-летней Марусей. Вся веселая компания арендовала пятикомнатную виллу с бассейном в горах Бодрума на месяц. Согласно источникам, люксовое жилье обходится отдыхающим в 140 тысяч рублей в сутки. Судя по публикациям в интернете, на отдыхе Бородина совсем не грустит – она отдыхает на пляже, путешествует на яхте, отрывается на местных дискотеках и ходит по дорогим ресторанам.
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Рубрика: Шоу-бизнес