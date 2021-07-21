Бородина в Турции забыла о разводе, а Подольская в Греции получила травму

Сезон отпусков в самом разгаре. Звезды шоу-бизнеса не теряют возможности отдохнуть и набраться сил. Где сейчас отдыхают артисты и как проходит их отпуск – в подборке Sobesednik.ru.

Кирокоров готовит своих детей к Олимпийским играм.

В июле поп-король Филипп Киркоров отправился в Грецию вместе со своими детьми – девятилетними Аллой-Викторией и Мартином. В этой стране у певца есть своя роскошная вилла. Еще в прошлом году наследники артиста начали заниматься серфингом, а сейчас они уже смело бороздят волны. Несколько дней назад певец похвастался их достижениями на своей странице в сети.

– Можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на моих детей, когда рассекают воду с огнем в глазах!, – похвастался 54-летний Филипп. – В канун Олимпийских игр ставим свои личные рекорды. А кто знает, может, поедем поддерживать моих ребят на Олимпиаде в будущем, учитывая, что серфинг стал официальным Олимпийским видом спорта.

На данный момент Филипп Грецию уже покинул. Но путешествовать певец продолжает. Сейчас он находится в Нью-Йорке. Артист поделился видео, как он прогуливается по Таймс-сквер в компании ди-джея Кати Гусевой, с которой, кстати, многие ему приписывают романтические отношения.